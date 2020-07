De Caluwe reageert op avondklok in Antwerpen: “Dit doet denken aan de Tweede Wereldoorlog” Jef Beckers

28 juli 2020

18u35 2

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. De gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, kondigde gisterenavond bijkomende maatregelen aan voor de hele provincie. Zo wordt er een avondklok ingesteld die geldt van 23u30 tot 6 uur 's ochtends. Daarnaast sluiten ook een deel van de fitnesscentra en moet de horeca ook al de deuren sluiten om 23 uur. Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen betreurt de situatie.

Om half elf gisterenavond maakte provinciegouverneur Cathy Berx de nieuwe maatregelen bekend. De crisiscel van Antwerpen zat een hele dag bij elkaar gisteren. Het verdict: een avondklok in de hele provincie Antwerpen die ingaat om 23u30 en eindigt om 6 uur 's ochtends. Enkel bij noodzakelijke verplaatsingen (om naar je werk, of het ziekenhuis te gaan) mag je je huis verlaten.

(lees verder onder foto.)

De horeca moet de deuren al een half uur vroeger sluiten. Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, ziet het somber in voor de horeca: “De term avondklok is een zware term die ons doet terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog. Als ze voor een andere benaming gekozen hadden, dan zou er een ander imago heersen. Die harde term maakt meteen de gevolgen duidelijk. Het regende al annulaties bij onze hotels vandaag.”

Over de economische gevolgen is De Caluwe zich ook bewust, want voor sommige horeca-uitbaters is het rendabeler om gesloten te blijven in plaats van te openen onder de stricte maatregelen. “Feesten met maximaal tien personen. Dit is een lockdown voor onze cateraars en feestzalen. We gaan de komende dagen in overleg om de belangen van onze ondernemers te verdedigen.”