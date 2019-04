De Brusselse metro maakt zijn eigen 'Game of Thrones’-versie TTR DVDE

15 april 2019

08u23

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB postte een 'Game of Thrones'-parodie op sociale media. De MIVB maakte het filmpje naar aanleiding van het nieuwe seizoen van de succesvolle reeks. Afgelopen nacht ging het laatste seizoen van 'Game of Thrones' van start.

Fans van Games of Thrones herkennen wellicht de intro van Game of Thrones, dat door de MIVB-medewerker wordt geneuried. In dit filmpje zijn de draken of ijzeren tronen vervangen door een trammetje en een netplan van Brussel. “Game of Thrones low budget”, zo staat op het Twitteraccount van de vervoersmaatschappij te lezen.

Het filmpje werd in een mum van tijd meer dan 1.500 keer geretweet.

Game of Thrones low budget #GoT pic.twitter.com/hXS8LShhN5 STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link