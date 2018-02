De braafste van de Abdeslams zit in de cel voor overval: "Hij had affaire met de geldtransporteur" Kurt Wertelaers

26 februari 2018

06u00 0 Als ambulancier beroofde hij lijken. Maar voorts leek Mohamed Abdeslam de braafste van de drie broers. Brahim blies zichzelf op in Parijs en Salah wacht nog op zijn veroordeling. Maar nu zit ook Mohamed vast. Voor een gewapende overval op én met zijn vroegere collega's.

Na de gewapende overval op een paar bedienden van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek die op 23 januari met 70.000 euro cash over straat wandelden richting bank, was het heel snel duidelijk dat het een inside job was. Het feit dat de federale politie de overval metéén naar zich toetrok, bewijst dat de naam van Mohamed Abdeslam ook vrij snel genoemd werd. Vorige week arresteerde de federale politie vier verdachten.

Getrouwde vrouw

Naast Mohamed Abdeslam werden ook drie medewerkers van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in de boeien geklonken. Onder hen M.A. en N.D - de getrouwde, vrouwelijke geldtransporteur die overvallen werd. De overval werd overigens gefilmd en uit die beelden blijkt dat de vrouw zich niet verzette tegen de gewapende overvaller. Begrijpelijk, maar nu toch wat vreemd, gezien N.D. een getraind judoka is. Bovendien zou ze, zo wordt in de wandelgangen beweerd, een affaire (gehad) hebben met Mohamed Abdeslam, hoofdverdachte nummer één. Een ietwat jaloerse collega die op de hoogte was van zowel de affaire als de overval, heeft de politie getipt.

Van de vier verdachten werden uiteindelijk twee mannen aangehouden. "Eén van hen is inderdaad Mohamed Abdeslam, broer van...", aldus het parket. "Hij wordt verdacht van diefstal met geweld in bende en met wapenvertoon." Welke rol Abdeslam precies had in de overval moet nog uitgeklaard worden. De vrouwelijke bediende en een andere verdachte werden na verhoor vrijgelaten. "Mijn vrouw is slachtoffer in deze zaak", liet de echtgenoot van de overvallen bediende dit weekend weten. Het geld is vooralsnog onvindbaar.

'Respectvol beroofd'

De Abdeslams hoeven niet voorgesteld te worden. Oudste broer Brahim (31) blies zichzelf op bij de terreuraanslag in Parijs. Jongste broer Salah (28) werd na een vlucht van vier maanden gearresteerd. Intussen verbleef de middelste broer, Mohamed, thuis bij de ouders in Sint-Jans-Molenbeek. Daar had hij gewerkt tot hij in 2016 ontslagen werd na een 'vertrouwensbreuk' en ongepaste uitspraken over zijn broers. Dat hij op dat gemeentehuis, bij burgemeester Philippe Moureaux (PS), sowieso al terechtkon, was verwonderlijk gezien zijn verleden. Als ambulancier had hij immers lijken beroofd van hun bezittingen - geld, goud en juwelen - alvorens de lichamen te transporteren. Hij en een handvol anderen stonden daar in 2005 voor terecht. Eén van de kompanen zei toen dat als ze een gouden ketting van een overleden vrouwtje losrukten, dat ze dat "voorzichtig en met respect voor de menselijke waardigheid deden". Er kwam een veroordeling, maar het vonnis werd nooit uitgevoerd, waardoor nabestaanden nooit vergoed werden.