De bocht van Marrakech: waarom Francken zo lang zweeg Hoe de staatssecretaris voor Asiel en Migratie twee jaar lang manoeuvreerde tussen diplomatie en radicaal-rechtse achterban Bruno Struys Maarten Rabaey

25 november 2018

08u01

Bron: De Morgen 0 Twee jaar lang had staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de kans om te wegen op de totstandkoming van het globale migratiepact. Uit onze reconstructie blijkt dat er een groot verschil was tussen wat hij voor en achter de schermen verklaarde.

19 september 2016. In een halfrond van de Verenigde Naties in New York debatteren ministers en staatssecretarissen bevoegd voor migratie over de grootste vluchtelingencrisis sinds het einde van WO II. Al een paar jaar zoeken meer dan een miljoen vluchtelingen en migranten hun toevlucht in Europa. Nooit verdronken er meer mensen in de Middellandse Zee dan in dat jaar. Er is eensgezindheid: er moet iets gebeuren, en snel.



Voor België komt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan het woord.

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN