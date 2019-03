De blote benen van Crevits en de ‘hottie’ van Francken: zal Instagram de Wetstraat veranderen? Steeds meer politici gebruiken de app om met de kiezer te communiceren Fernand Van Damme

07 maart 2019

11u36

Bron: De Morgen 0 Hilde Crevits toont haar blote benen met een glas cava ertussen, Theo Francken showt zijn ‘valentine hottie’. Zo verhit het er in de Wetstraat soms toegaat, zo gemoedelijk zien we onze beleidsmakers op Instagram. De app wint aan populariteit bij politici, maar zal hij de manier waarop de politiek met ons communiceert voorgoed veranderen?

“Enkele dagen genieten en uitrusten in de sneeuw met mijn vrouw en kinderen. De sfeer zit er alvast goed in!” Het is het bijschrift van een opmerkelijk filmpje dat Wouter Beke eerder deze week op Instagram uploadde. We zien de kinderen van de CD&V-voorzitter lichtjes onwennig ‘Ellie’ van Regi meezingen op weg naar de bergen.



Beke is niet de enige die personalia op het sociale netwerk zwiert, alle Vlaamse partijvoorzitters doen het.

