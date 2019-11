De Block zoekt oplossing voor tekort aan kankermedicijn in Belgische ziekenhuizen JM

20 november 2019

13u23

Bron: VTM NIEUWS 2 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zal een stand van zaken opmaken over de problemen rond het medicijn Paclitaxel, een geneesmiddel dat wordt gebuikt voor de behandeling van vooral borstkankerpatiënten.

Het medicijn is niet meer beschikbaar in ons land waardoor honderden patiënten in de problemen dreigen te komen. De Block zoekt een oplossing, zegt ze. De vereniging voor producenten van generische medicijnen meldt intussen dat er in heel Europa een voorraadprobleem is. Er is te weinig grondstof van de Taxus-planten beschikbaar.

Volgens de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VZA) kampen verschillende ziekenhuizen met het acute tekort. “Het is vijf na twaalf”, zegt Thomas De Rijdt van de VZA. Ziekenhuizen zitten met de handen in het haar. Voor een groot deel van de patiënten is het immers geen optie om terug te grijpen naar een alternatief medicijn. “Dan moet je een geneesmiddel toedienen van de vorige generatie. Dat is niet zo effectief. Dit geneesmiddel remt kanker af en is een essentieel onderdeel van de therapie.”

De betrokken firma’s, Fresenius Kabi, Accord Healthcare, Hospira, Teva, Mylan en Aurobindo, brachten het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG op de hoogte van de dreigende stockbreuk. FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout benadrukt dat er geen sprake is van slechte wil van de pharma-industrie.