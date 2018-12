De Block wil “menselijker” beleid, maar asielzoekende mannen blijven in de kou staan aan Klein Kasteeltje SPS

10 december 2018

12u06

Bron: Belga 0 Aan het aanmeldcentrum van het Klein Kasteeltje in Brussel zijn de asielzoekende mannen vandaag opnieuw in de kou blijven staan. Vrouwen en kinderen kregen voorrang en nadien gingen de deuren toe. Om hun onvrede te uitten hielden de mannen die al dagen wachten om een asielaanvraag te kunnen indienen een spontane sit-in.

De aanwezige burgerplatformen en vluchtelingenorganisaties telden dat 100 vrouwen en kinderen en zes minderjarigen het aanmeldcentrum binnen mochten. Zij kregen voorrang op de mannen, ook op degene die ziek of slecht te been zijn vanwege enige blessures. In totaal werden zo'n 150 mannen de toegang geweigerd.

Toen aangekondigd werd dat ze de volgende dag moesten terugkeren, hielden ze een spontane sit-in in de straat voor het Klein Kasteeltje. "Open the door" en "no mercy" scandeerden de ontevreden asielzoekers. Sommige van hen sliepen het hele weekend op straat voor het aanmeldcentrum.

"Op dit moment is er niets veranderd op het operationele vlak. Wat wel veranderd is, is dat Maggie De Block heeft aangekondigd dat ze terug een humaner beleid wil voeren. We hopen dat die politiek er komt en dat ze respecteert wat ze heeft aangekondigd. En dat is de limiet van asielaanvragen die Theo Francken heeft opgelegd, opheffen", zegt Mehdi Kassou van het burgerplatform BXL Refugees.

"Als we naar de situatie kunnen terugkeren van voor de limiet, dat wil zeggen een 130 aanmeldingen per dag, dan zal de huidige situatie zich snel oplossen", gelooft Kassou.