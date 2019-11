De Block wil actief optreden tegen fake news over asielcentra TT

23 november 2019

08u45

Bron: Belga 8 Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) wil de strijd aangaan tegen desinformatie over asielcentra. Het communicatieplan wordt daarom aangepast en er komt een werkgroep die zal bekijken hoe er ingegrepen kan worden op sociale media. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Bilzen zet de minister aan tot actie. De Block stelt vast dat de overheid momenteel geen weerwerk biedt als er op sociale media valse berichten verschijnen. Vaak ­verschijnen er verhalen om omwonenden af te schrikken, met het 'nieuws' dat het aantal verkrachtingen, fietsdiefstallen of andere misdrijven zal toenemen als zo'n centrum er komt.

"De ­cijfers in gemeenten met een centrum tonen aan dat daar niets van klopt", zegt De Block. "Alleen zijn Fedasil en het Rode Kruis, de grootste ­uitbaters van asielcentra, voorlopig nooit ingegaan tegen die desinformatie."

De Block wil daarom de communicatie onder handen nemen. "De ­bedoeling is dat we op zijn minst weerwoord bieden tegen de ­onwaarheden die worden verspreid.”

De Block zegt ook dat ze voortaan burgemeesters op voorhand zal inlichten als een bepaalde site in aanmerking komt voor een nieuw asielcentrum. Nu gebeurt dat, om nodeloze onrust te vermijden, pas als het contract ondertekend is. Maar de minister begrijpt dat het dan moeilijker is voor de burgemeester om de bewoners correct in te lichten.