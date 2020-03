De Block: “We moeten ons voorbereiden op eventuele volgende fase, zoals in Italië” kv

09 maart 2020

17u16

Bron: Belga 0 Het Overlegcomité tussen de federale regering en de deelstaten maakt deze namiddag de balans op van de aanpak van het coronavirus. Volgens federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block is de vergadering vooral bedoeld om een "stand van zaken op te maken". Bijkomende maatregelen lijken haar niet meteen nodig. "Maar we moeten ons voorbereiden op een eventuele volgende fase, zoals in Italië", aldus De Block voor aanvang van de vergadering.

Premier Sophie Wilmès overlegt momenteel met alle ministers-presidenten en betrokken vakministers van de gewesten en gemeenschappen om een balans op te maken van de aanpak van het coronavirus. Met de 39 bijkomende besmettingen maandag, telt ons land nu in totaal 239 besmettingen.

Voor aanvang van het Overlegcomité benadrukten verschillende ministers en ministers-president de nood aan overleg en samenwerking. Volgens Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) moeten het medisch personeel en de huisartsen voldoende ondersteuning krijgen om hun werk te kunnen doen. "Daarnaast moet er een antwoord komen op de angst en de onzekerheid die er leeft bij de bevolking. Burgemeesters, schooldirecteurs,... stellen zich vragen. Er moet een gecoördineerd antwoord zijn op die angst en bezorgdheid", aldus Di Rupo.



Volgens federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block zijn er voorlopig geen bijkomende maatregelen of strengere quarantainemaatregelen zoals in Italië nodig. "Maar we moeten ons voorbereiden op een eventuele volgende fase, zoals in Italië", aldus De Block.