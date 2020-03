De Block: “We moeten mondmaskers ook hier kunnen produceren, wachten is geen optie" SVM

04 maart 2020

12u09

Bron: Belga 2 De verschillende regeringen willen samen met de textielsector bekijken of het mogelijk is om op korte termijn medische mondmaskers te produceren voor de Belgische markt. Dat zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) na afloop van het Overlegcomité. Sinds de uitbraak van het coronavirus in China heerst er wereldwijd een tekort aan beschermende mondmaskers.

De verschillende bevoegde ministers van de federale en deelstaatregeringen, de vicepremiers en de regeringsleiders staken deze ochtend op het Overlegcomité opnieuw de koppen bijeen over het coronavirus. Dat deden ze maandag ook al. Bedoeling is om de maatregelen rond het virus te coördineren en een algemene stand van zaken op te maken. Vandaag was er ook extra aandacht voor het bedrijfsleven, dat de gevolgen van Covid-19 stilaan begint te voelen.

Voorlopig worden er echter geen nieuwe maatregelen getroffen, zei Vlaams-minister president Jan Jambon (N-VA) na afloop van de vergadering die een kleine twee uur duurde. De verschillende overheden bekijken morgen welke mogelijkheden er zijn, zoals een uitstel van de rsz-betalingen voor bedrijven of meer mogelijkheden voor tijdelijke werkloosheid. Vrijdag hakken de regeringen de knoop door.

Mondmaskers

Daarnaast was er ook aandacht voor het tekort aan mondmaskers. Onder meer huisartsen en apotheken zijn misnoegd omdat ze al een tijdje geen maskers meer kunnen krijgen. “Een wereldwijd probleem", dixit federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "De hele markt is ontregeld geraakt door de crisis in China."

Volgens De Block hebben de ziekenhuizen in ons land nog wel een strategische voorraad, maar houdt die het nog maar een paar weken. "Wachten is geen optie". De regeringen bekijken nu samen met de textielsector wat mogelijk is om op korte termijn zelf maskers te produceren voor de Belgische markt.

Kalmte

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) pleitte eerder op de dag voor kalmte. "De bedrijven vragen vooral dat wie zich goed voelt gewoon gaat werken. Als iedereen uit angst thuis blijft, kan dat voor een kmo al desastreuze effecten hebben", zei ze.

Ook Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) vraagt dat iedereen rustig blijft. "We vragen dat wie geen symptomen van het coronavirus heeft zich ook niet laat testen. De artsen, ziekenhuizen labo's en andere instanties zijn gemobiliseerd, het is belangrijk om niet in paniek te schieten.”

