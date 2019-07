De Block vraagt 40 miljoen extra voor asielopvang Astrid Roelandt

06 juli 2019

00u00 42 Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) vraagt 40 miljoen euro extra voor de opvang van asielzoekers. Gewoon het gevolg van een eerdere beslissing om de capaciteit uit te breiden, zegt ze. Geen excuus, vindt Francken. "Voer de quota terug in in plaats van altijd maar geld bij te vragen."

Volgende week vraagt De Block de toestemming van het parlement om de komende maanden 40 miljoen euro meer uit te geven dan eerder voorzien. "De regering had al beslist om extra plaatsen te creëren", benadrukt ze. "Maar budgettair kan je dat nu pas regelen, omdat we in lopende zaken zitten en er een begroting is van voorlopige twaalfden."

Bed, bad en brood

"In juli vorig jaar heeft mijn voorganger al extra plaatsen gevraagd. Ik ben op dezelfde weg verdergaan", aldus De Block. In december en februari besliste ook zij om bijkomende opvangplaatsen te creëren. "Wie in een asielprocedure zit, heeft wettelijk gezien nu eenmaal recht op bed, bad en brood. En dus moet je de opvangcapaciteit afstemmen op de instroom." Volgens haar dient het extra geld ook om beslissingen uit te voeren die nog onder Francken zijn genomen.

"Klopt niet", zegt Francken. "Dat is haar uitleg om mij mee in bad te trekken. Zij heeft dit jaar al 87 miljoen bijgekregen. Nu vraagt ze - zoals ik voorspeld had - nog eens 40 miljoen extra. En op het eind van het jaar zal ze nog niet toekomen. Het totaalbudget van Fedasil zal dit jaar boven de 400 miljoen zitten. Crazy, want er is vandaag geen asielcrisis in Europa." N-VA zal volgende week dan ook een amendement indienen om de toewijzing van het extra budget te verhinderen. "En om de quota terug in te voeren. Dan heb je geen extra geld nodig", aldus Francken.

Quota

De Block had bij haar aantreden zijn quota, die later onwettig bleken, meteen afgeschaft. Maar volgens Francken had ze wat creatiever moeten zijn. "Ze had in beroep moeten gaan. Zelfs als je dat dan maar een paar maanden kan rekken, heb je al een afschrikeffect en minder opvang nodig." Of N-VA haar slag thuishaalt, valt te betwijfelen. De linkse partijen zijn allicht bereid om De Block aan een meerderheid te helpen.