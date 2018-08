De Block voert nieuw label in dat voeding score geeft op basis van ‘gezondheid’ kg

22 augustus 2018

19u12

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voert de nutri-score in. Dat is een voedingslabel dat aangeeft in welke mate een product bijdraagt tot een evenwichtige voeding. "Zo maken we het de mensen makkelijk om voor een gezonde voeding te kiezen", zegt minister De Block. Het gaat wel om een vrijwillig initiatief. Producenten of verdelers worden met andere woorden niet verplicht het label te gebruiken.

De nutri-score gaat van -15 voor de 'meest gezonde' tot +40 voor de 'minst gezonde' producten. Die score wordt vertaald in een letter met bijhorende kleur: van donkergroen tot donkerrood. Het algoritme op basis waarvan de score wordt berekend, houdt rekening met zowel positieve als negatieve elementen. Zo heeft het gehalte aan suikers, verzadigde vetzuren, calorieën en zout een negatieve impact op de score, terwijl het gehalte aan fruit, groenten, vezels of eiwitten de score kan opkrikken.

Frankrijk

Aan de invoering ging volgens een mededeling van de minister een lange overlegronde vooraf met de consumentenorganisaties, experten inzake voeding, de voedingsindustrie en de verdelers. De Block kiest voor de nutri-score omdat die bij een test in Frankrijk een grotere impact bleek te hebben op het koopgedrag dan andere systemen. Ook is het een eenvoudig systeem waarmee de consument in één oogopslag een globale score van het product kan zien. Voorts heeft het de steun van betrokken spelers, wat het effect kan vergroten.

Vrijwillig

De invoering wordt echter geen verplichting, al hoopt de minister wel dat zoveel mogelijk bedrijven het label overnemen. Haar woordvoerder licht toe dat De Block ervan overtuigd is dat een verplichting niet nodig is om succesvol te zijn. Bovendien is het systeem overal verplichten haast onmogelijk, luidt het.

Warenhuisketen Colruyt Group kondigde woensdag al aan dit najaar met de nutri-score van wal te steken, in eerste instantie met een tiental producten.