De Block voert nieuw label in dat voeding score geeft op basis van ‘gezondheid’ kg

22 augustus 2018

19u12

Bron: Belga 4 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voert de nutri-score in. Dat is een voedingslabel dat aangeeft in welke mate een product bijdraagt tot een evenwichtige voeding. "Zo maken we het de mensen makkelijk om voor een gezonde voeding te kiezen", zegt minister De Block. Het gaat wel om een vrijwillig initiatief. Producenten of verdelers worden met andere woorden niet verplicht het label te gebruiken.

De nutri-score gaat van -15 voor de 'meest gezonde' tot +40 voor de 'minst gezonde' producten. Die score wordt vertaald in een letter met bijhorende kleur: van donkergroen tot donkerrood. Het algoritme op basis waarvan de score wordt berekend, houdt rekening met zowel positieve als negatieve elementen. Zo heeft het gehalte aan suikers, verzadigde vetzuren, calorieën en zout een negatieve impact op de score, terwijl het gehalte aan fruit, groenten, vezels of eiwitten de score kan opkrikken.

Vrijwillig

Aan de invoering ging volgens de minister een lange overlegronde vooraf met de consumentenorganisaties, experten inzake voeding, de voedingsindustrie en de verdelers. De Block kiest voor de nutri-score omdat die bij een test in Frankrijk een grotere impact bleek te hebben op het koopgedrag dan andere systemen. Ook is het een eenvoudig systeem waarmee de consument in één oogopslag een globale score van het product kan zien. Voorts heeft het de steun van betrokken spelers, wat het effect kan vergroten.

De invoering wordt echter geen verplichting, al hoopt de minister wel dat zoveel mogelijk bedrijven het label overnemen.

Colruyt en Delhaize aan boord

Warenhuisketen Colruyt Group kondigde woensdag al aan dit najaar met de nutri-score van wal te steken, in eerste instantie met een tiental producten.

Bij Delhaize wordt benadrukt dat het label nu al gebruikt wordt voor yoghurt en ontbijtgranen en de komende dagen nog wordt uitgebreid naar verse soepen en bereide maaltijden van het huismerk. De bedoeling is om binnen de twee jaar alle huismerkproducten van dit label te voorzien, aldus nog Delhaize.

De invoering van het systeem wordt toegejuicht door consumentenorganisatie Test-Aankoop, dat de nutri-score een "handig instrument" noemt "om consumenten te informeren in de strijd tegen slechte eetgewoonten."

"Te simplistisch"

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, laat weten dat het niet opgezet is met het systeem. "Het systeem zal wel gehanteerd worden door sommige bedrijven. Maar het merendeel is hier geen voorstander van en zal het wellicht dus niet gebruiken", zo zegt woordvoerder Nicholas Courant. "Volgens ons is dit immers niet het juiste systeem om mensen richting evenwichtige voeding te leiden."

Fevia stelt onder meer dat de eenvoudige kleurcode "te simplistisch" is om mensen grondig te informeren. "Twee verschillende consumenten kunnen totaal andere noden hebben op het vlak van voeding", stelt Courant. "De informatie op het etiket moet beter aangepast zijn aan die individuele noden, zoals nu bijvoorbeeld het geval is met de 'reference intakes'", die percentages ten opzichte van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden weergeven.

Willen we chocolade nu echt exporteren met een rode bol op de verpakking?

Ook is het systeem "te stigmatiserend" ten opzichte van bepaalde producten. "Denk maar aan onze chocolade. Dat is een product waar we trots op moeten zijn. Willen we dat nu echt exporteren met een rode bol op de verpakking?", zegt Courant. Tot slot wordt ook gepleit voor een Europees systeem om een wildgroei aan labels te vermijden.

De snelle afwijzing van Fevia is opmerkelijk, omdat minister De Block had aangegeven dat de invoering van de nutri-score beslist werd na overleg met onder andere de voedingssector. "Er is inderdaad overleg geweest, maar dat betekent niet dat we er mee instemmen", zo nuanceert Courant. "We zijn gehoord door de minister en hebben aangegeven dat we hier geen voorstander van zijn."