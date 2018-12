De Block voegt daad bij woord en schrapt quotum Francken: vanaf morgen weer tot 150 asielaanvragen per dag LH

10 december 2018

14u37

Bron: VRT NWS 175 De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft het quotum van 50 asielaanvragen per dag, dat eind november werd ingesteld door voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA), weer geschrapt. Dat willen zeggen dat de grens vanaf morgen weer op 150 asielaanvragen per dag ligt. Dat schrijft VRT NWS.

Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) had het gisteren al aangekondigd, en voegt nu daad bij woord. Het quotum van 50 asielaanvragen voor de Dienst Vreemdelingenzaken is geschrapt. Voortaan zal de dienst op weer op volle capaciteit draaien. Vanaf morgen zullen er dus drie keer zoveel aanvragen kunnen worden verwerkt. Kwetsbaren, vrouwen en kinderen zullen wel nog altijd voorrang krijgen.

DVZ liet ook weten dat daardoor de achterstand in de asielaanvragen tegen het einde van de week weggewerkt zou moeten zijn.

Francken beperkte enkele weken geleden het aantal asielaanvragen in eerste instantie tot maximaal 60 per dag en daarna zelfs tot 50 per dag. Het gevolg was grote chaos en bijhorende spanning aan het asielloket.

“Theo Francken moest mijn beleid uit de vorige regering voortzetten, maar dat menselijke aspect is hij gaandeweg blijkbaar uit het oog verloren”, zei De Block gisteren over het beleid van haar voorganger. Daarnaast wil De Block ook opnieuw meer inzetten op vrijwillige terugkeer.