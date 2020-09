De Block verdedigt versoepelingen: “We gaan een beetje het Zweedse model in” kv

23 september 2020

20u13

Bron: VTM Nieuws 124 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) beklemtoonde vandaag in VTM Nieuws het belang van maatregelen die op lange termijn nageleefd kunnen worden. Aan de barometer, waarvoor gezondheidsspecialisten zoals Marc Van Ranst pleiten , wordt nog gewerkt, klinkt het.



De barometer zal gebaseerd zijn op een aantal factoren zoals het aantal hospitalisaties, het aantal mensen op intensieve zorg, maar ook andere indicatoren zoals de epidemiologische toestand die elke dag nauw wordt opgevolgd door Sciensano.

Als de regering in Zweden beleefd vraagt om maatregelen na te leven, dan wordt dat gedaan. Hier is altijd de vraag: gaat men het verplichten? Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid

De Block beseft dat de cijfers de eerstvolgende dagen nog gaan blijven stijgen, maar de bedoeling van de versoepelingen is om mensen perspectief te bieden. “We willen maatregelen die op lange termijn kunnen volgehouden worden,” zegt De Block. “We hebben liever maatregelen die emotioneel en sociaal aanvaardbaar zijn, maar die ook beter opgevolgd worden.”



“Als mensen de regels meer gaan respecteren, dan zullen we dat in de cijfers zien,” stelt de minister. “We gaan een beetje het Zweedse model in. Als de regering in Zweden beleefd vraagt om maatregelen na te leven zoals afstand houden en de hygiënische maatregelen, dan wordt dat gedaan. Hier is altijd de vraag: gaat men het verplichten? Nee, we vragen aan iedereen om elkaar te beschermen.”

Vijf personen is een maximum

De bubbel van vijf personen per gezin wordt afgeschaft. In de plaats daarvan mag elk gezinslid contact hebben met vijf andere personen. In een gezin loopt dat al snel op tot 20 à 25 contacten. Het is de vraag of we dan nog kunnen spreken van een beperking. Volgens De Block is dat nog steeds het geval: vijf personen is een maximum, “we hebben gezegd: hoe minder, hoe beter", aldus de minister. Bovendien kunnen er gemeenschappelijke mensen bij zijn, zoals de grootouders. Dat aantal van vijf personen is bovendien wederkerig, verduidelijkt ze.

Langetermijnperspectief

Critici zouden hun tijd beter spenderen met het stimuleren van de bevolking om de maatregelen echt op te volgen, aldus de Block, die aanhaalt dat de versoepelingen bedoeld zijn om “de volgende maanden en misschien jaren te kunnen functioneren en om een langetermijnperspectief te geven”. Als men alleen maar kritiek kan geven, “dan zegt dat meer over die mensen dan over de rest,” reageert de minister.