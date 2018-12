De Block verdedigt haar asielbeleid: "Dit gaat niet over ander beleid, maar gewoon over zwakke mensen helpen” KVE

11 december 2018

10u50

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid, Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) heeft haar diensten inderdaad gevraagd om het aantal asielaanvragen "stap voor stap" naar boven op te drijven. "De situatie was nu eenmaal erg acuut toen ik werd aangesteld. Dit gaat niet over ander beleid, maar gewoon over zwakke mensen beschermen en verantwoordelijkheid nemen."

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kreeg er afgelopen weekend Asiel en Migratie bij, nadat de N-VA van haar voorganger Theo Francken ontslag nam uit de regering uit onvrede met het VN-migratiepact.

Francken liet het aantal dagelijkse aanmeldingen bij de Dienst Vreemdelingenzaken onlangs nog beperken tot vijftig. "Dat ging om een mondelinge instructie van mijn voorganger", zegt De Block. Ik heb gevraagd aan mijn diensten, niet alleen DVZ maar ook bijvoorbeeld Fedasil, hoeveel mensen ze kunnen inschrijven en hoeveel plaats ze hebben", zegt de minister daarover. "Ik heb mijn diensten gevraagd om dat stap voor stap naar boven op te drijven, maar eigenlijk waren het er gemiddeld al 80." Gisteren deden volgens de minister 110 mensen een aanmelding.

Criminaliteit

"Als mensen eerst maanden op straat moeten verblijven, in de kou, dat gaat niet en dat geeft ook aanleiding tot criminaliteit. De situatie was nu eenmaal erg acuut toen ik werd aangesteld. Dit gaat dus niet om een ander beleid, maar over zwakke mensen beschermen en je verantwoordelijkheid nemen", zegt ze. "Er is een recht om asiel aan te vragen. Of je het krijgt, dat hangt van factoren af.” De Block benadrukt dat gezinnen met kinderen voorlopig nog altijd voorrang krijgen aan het Klein Kasteeltje.

De minister blijft intussen ook bevoegd voor Volksgezondheid. In het kader daarvan was ze vanochtend aanwezig op de voorstelling van 'Born in Brussels', een project voor kwetsbare zwangere vrouwen in de hoofdstad.

Bekijk ook:

De Block treft naar eigen zeggen “departement in crisis en chaos”