De Block: "Verbaasd dat informateurs nog 14 dagen langer hebben gekregen" ADN

16 januari 2020

16u47

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid, Asiel en Migratie Maggie De Bock (Open Vld) was verbaasd dat de opdracht van informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens begin deze week met 14 dagen is verlengd. Dat zei ze vandaag aan Villa Politica. "Het tempo van vergaderen ligt niet zo hoog (...) Het gaat heel traag, en dit land heeft een regering nodig."

Het federale informateursduo Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens kreeg begin deze week 14 dagen verlenging van de koning. De partijvoorzitters van respectievelijk MR en CD&V krijgen tot 28 januari de tijd om verder uit te zoeken of een regering met N-VA en PS mogelijk is, een gevolg van de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij, die als een uitgestoken hand naar de socialisten werden gezien.

Ruis op de lijn

Open Vld-kopstuk Maggie De Block was "verbaasd" over die verlenging, stelde ze aan Villa Politica vanuit de Kamer, "want het tempo van vergaderen ligt niet zo hoog".



Bovendien zit er ogenschijnlijk wat ruis op de lijn tussen beide informateurs, zei ze. Zo blijft CD&V, de partij van Coens, hameren op een regering met Vlaamse meerderheid en dus met N-VA. Terwijl Bouchez eerder voor een zogenaamde ‘Vivaldi-coalitie’ zou kiezen: de paars-groene partijen aangevuld met de christendemocraten. (Vivaldi is de componist van ‘De Vier Seizoenen’. Elk seizoen heeft zijn eigen kleur: het blauw van de liberalen staat dan voor winter, het groen van de ecologisten voor lente, de rode socialisten zijn de zomer en het oranje van CD&V is de herfst, red.)

Als de koning vertrouwen heeft in de informateurs, wie ben ik dan om te zeggen dat ik er geen vertrouwen in heb. Maar het gaat heel traag, en dit land heeft een regering nodig Open Vld-kopstuk Maggie De Block

Vertrouwen

"Als de koning vertrouwen heeft in de informateurs, wie ben ik dan om te zeggen dat ik er geen vertrouwen in heb. Maar het gaat heel traag, en dit land heeft een regering nodig."

De Block reageerde ook kort op beschuldigingen van N-VA aan het adres van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. Zij zou "haar telefoon niet meer opnemen" voor de Vlaams-nationalisten, klonk het afgelopen weekend, maar dat is "opnieuw een van de verhalen om haar te beschuldigen", zegt De Block. "Dat wordt te zot voor woorden. Die scuds die worden afgevuurd op iemand persoonlijk. Dat men dan zegt waar het om gaat.”

“Duurt inderdaad te lang”

Coens heeft intussen, ook in Villa Politica, gereageerd op de kritiek. Ook wat de informateurs betreft “duurt het allemaal veel te lang”, klonk het. Maar er wordt wel verder gewerkt, verzekerde hij. “We zien, horen en spreken voortdurend mensen, en er zijn ook mensen die elkaar zien zonder ons.”

Bovendien waren er voor Coens en zijn collega Georges-Louis Bouchez aan zet kwamen, al andere informateurs aan het werk, zei de CD&V-voorzitter. “Men moet ook de voorgaanden in kaart brengen. Wij zijn van net voor de kerst bezig, we hebben alle partijen bevraagd over de thema’s die voor hen belangrijk zijn, we hebben er vijf geselecteerd, een nota gemaakt en die verder besproken met partijen”, benadrukte Coens.

Ik wil alle politici oproepen om te praten en naar oplossingen voor een regering toe te werken, en om de zaak niet moeilijker te maken dan nodig door bijvoorbeeld niet met elkaar te praten Informateur Joachim Coens (CD&V)

Goede relatie

Wat met de vermeende tegenstellingen tussen Coens en zijn collega-informateur Bouchez? “In dit land zijn er twee realiteiten, wat betreft media en politiek landschap”, liet Coens daarover optekenen. “Het is evident dat de ene wat meer van zijn zijde volgt en omgekeerd. Maar ik heb een goede relatie met mijn collega, die uitstekend werk verricht wat mij betreft.”

Coens riep de andere betrokken partijen op tot verantwoordelijkheidszin. “Ik wil alle politici in dit land oproepen om te praten en naar oplossingen voor een regering toe te werken”, en “om de zaak niet moeilijker te maken dan nodig door bijvoorbeeld niet met elkaar te praten”. “Ik denk dat iedereen een stukje van de sleutel heeft, dat alle partijen de verantwoordelijkheid hebben om een stuk van de oplossing te zijn.”

De informateurs krijgen alvast de steun van N-VA-Kamerlid Sander Loones. “Verantwoordelijke partijen spreken altijd met elkaar”, zei hij op zijn beurt aan Villa Politica. “Ik wil de steun uitspreken aan de informateurs. Het werk dat ze doen is productief en gaat vooruit.”