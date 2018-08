De Block trekt 35 miljoen extra uit voor ambulancediensten kg

24 augustus 2018

05u59

Bron: Belga 6 De regering trekt 35 miljoen euro uit om de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) extra te ondersteunen en de subsidies voor ambulancediensten te verhogen. Dat gebeurt op initiatief van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, zo schrijven Het Belang van Limburg, La Libre en de kranten van Sudpresse vandaag.

Het doel van de hervorming is om de dringende zorg en het vervoer van patiënten te verbeteren na een oproep naar het nummer 112. "Onze ambulanciers moeten de klok rond beschikbaar zijn en dat kost geld", zegt De Block. De verhoging van de permanentiesubsidie met 35 miljoen euro komt er nadat het budget in 2016 al een injectie van 12 miljoen euro kreeg.



Vanaf 2019 wordt ook een nieuw financieringsmodel ingevoerd, waarmee de subsidies voor ambulancediensten op een aangepaste manier berekend kunnen worden. Het model zal rekening houden met de organisatie en beschikbaarheid van het personeel, alsook met de duur en afstand van de ritten. Op die manier zouden diensten in plattelandsgebieden niet meer benadeeld worden.