De Block: “Theo Francken wilde geen moslims helpen, alleen christelijke Syriërs” kv

22 januari 2019

18u23

Bron: Knack 0 Maggie De Block, sinds december als minister van Volksgezondheid ook opnieuw verantwoordelijk voor Asiel en Migratie, is niet mals voor haar voorganger Theo Francken. Ze hekelt zijn asielquota en zijn voorkeursbehandeling van christenen uit het Midden-Oosten. Het visaschandaal rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam zou haar bovendien niet kunnen overkomen, zegt ze vandaag in een interview met Knack.

Theo Francken (N-VA) wilde geen moslims helpen uit het Midden-Oosten, enkel christenen, zegt De Block (Open Vld). “Dat één politicus wil beslissen wie kwetsbaar is en wie niet, en daarbij geloof meeneemt als doorslaggevende factor: daar heb ik het moeilijk mee.”

Zelf werkte ze voor de toekenning van humanitaire visa of hervestigingen samen met de Verenigde Naties of erkende ngo’s, maar Francken stapte van dat beleid af. Waarom is haar naar eigen zeggen een raadsel. Voor de VN is de religie van asielzoekers immers geen criterium voor kwetsbaarheid, haalt ze aan. “Natuurlijk kunnen er religieuze minderheden zijn die vervolgd worden, dan speelt geloof mee als een belangrijke factor, maar het mag nooit losstaan van de rest. Dat zinde Francken niet.”



De Block hekelt ook de “onmenselijke” toestanden die het gevolg waren van Franckens asielquota van 50 asielzoekers per dag.



Het visaschandaal rond de N-VA’er Melikan Kucam die 2.000 tot 10.000 euro ontvangen zou hebben om mensen uit conflictgebieden in Syrië, Irak en de buurlanden via een humanitair visum naar België te laten reizen, zou haar niet kunnen overkomen, beweert ze met klem. “Ik heb zulke zaken nooit meegemaakt, net omdat ik altijd de wet heb gevolgd. Ze hebben mij altijd aangevallen op het feit dat ik té streng was en de wet té strikt opvolgde”, aldus De Block.

Bekijk ook: