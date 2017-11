De Block ten strijde tegen slaap- en kalmeerpillen 06u15 0 Photo News Begin volgend jaar lanceert minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) een nieuwe campagne tegen het gebruik van slaap- en kalmeerpillen. "We slikken ze te vaak, te veel en raken eraan verslaafd."

De Block wil het gebruik van benzodiazepines, de zogenaamde slaap- en kalmeermiddelen, doen afnemen en trekt 260.000 euro uit voor de campagne. "We blijven bij de grootste gebruikers in Europa", zegt woordvoerster Els Cleemput. "We moeten naar een rationeler gebruik. Minder voorschrijven is één iets, maar patiënten moeten ook beseffen dat dit soort medicatie vaak geen oplossing is."



De gezondheidsenquête van 2013 leert dat in ons land één op de vijf vrouwen en één op de tien mannen slaap- en kalmeringsmiddelen of antidepressiva gebruikt. Zeker bij ouderen is het een probleem. Bij 75-plussers grijpt ongeveer 40% van de vrouwen en 26% van de mannen naar benzodiazepines.



Ongewenste effecten

Maar 'benzo's' kunnen heel wat ongewenste effecten hebben. "Niet alleen zijn ze verslavend, veel van die middelen werken door wanneer ze niet zouden mogen doorwerken, bijvoorbeeld als iemand achter het stuur kruipt", stelt Thierry Christiaens van de vakgroep Farmacologie (U Gent).



Willen we het gebruik van benzo's aanpakken, dan moeten er alternatieven zijn, benadrukt Christiaens. Iets wat ook De Block erkent. "Deze campagne gaat samen met het terugbetalen van de psycholoog", zegt haar woordvoerster. "We kunnen mensen niet vragen om alternatieven te proberen als die niet zijn terugbetaald." (DM)





