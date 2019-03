De Block: systeem humanitaire visa "gedoemd om tot problemen te leiden” kg

13 maart 2019

15u15

Bron: Belga 0 De collectieve toekenning van humanitaire visa via tussenpersonen zoals onder staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is gebeurd, is een systeem dat "gedoemd is om tot problemen te leiden". Dat concludeert minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) uit het administratief onderzoek dat ze heeft gevraagd na het uitbreken van de zaak rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melican Kucam.

De Block lichtte de resultaten van het onderzoek vandaag toe in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De betrokken diensten trokken alle lijsten na die tussenpersonen op het kabinet-Francken bezorgden met het oog op het uitreiken van humanitaire visa.



Volgens De Block blijkt dat er een "heel nieuw migratiesysteem" is opgezet, waarbij humanitaire visa niet op individuele, maar op collectieve basis werden toegekend. "Het systeem van humanitaire visa is de voorbije jaren exponentieel gegroeid. Het is quasi een nieuw en afzonderlijk migratiekanaal geworden. Dat was en is niet de bedoeling, het moet wat mij betreft exceptioneel blijven."

Weinig alternatieven

Voor de eerste operaties - in 2015 en 2016 - was het gebruik van deze exceptionele procedure nog te verantwoorden. "Er waren wellicht weinig of geen alternatieven om mensen uit Aleppo te helpen", zegt De Block. "Maar het is duidelijk dat het systeem nadien verder is gebruikt en zelfs toegenomen, terwijl we intussen weten dat er toen wel alternatieven waren, zoals de inschakeling van de VN.”

Het is voor mij duidelijk dat het systeem gaandeweg is ontspoord Maggie De Block

"Er is veel onduidelijkheid over de gehanteerde criteria en de manier waarop de personen geselecteerd werden. Daardoor werd de procedure kwetsbaar en verhoogde die het risico op misbruik", zegt De Block. Er is ook te weinig aandacht gegaan naar de verdere opvolging van de betrokken personen. Het is niet duidelijk of alle betrokkenen zich in een kwetsbare situatie bevonden en in aanmerking kwamen voor asiel.

1.500 aanvragen

1.502 mensen hebben via de bijzondere kabinetsprocedure een humanitair visum aangevraagd. Daarvan hebben er 1.150 personen asiel gevraagd. Het merendeel heeft dat ook gekregen of hun dossier is in onderzoek. 121 personen kregen hun visum, maar van hen is niet geweten waar ze zijn. Ze hebben geen enkele andere procedure opgestart. Bij de mensen die via Kucam een visum kregen heeft minder dan de helft internationale bescherming gekregen.

Als je weet dat zo'n visum in bepaalde landen meer waard is dan de lotto, is dat systeem volgens mij ook gedoemd om tot problemen te leiden Maggie De Block

Volgens de minister zijn er indicaties dat één betrokkene nooit een visum had mogen krijgen, mocht hij vooraf gescreend zijn. "In één enkel geval zijn er indicaties naar boven gekomen van uitsluitingsgronden. Dat kan dan gaan over redenen van nationale veiligheid of betrokkenheid in het conflict. Bij een correcte procedure met screening vooraf zou die er zoals gezegd uit gefilterd zijn. Of dat nu nog kan, is af te wachten", zei De Block.

“Het is voor mij duidelijk dat het systeem gaandeweg is ontspoord en dat de misbruiken die aan het licht zijn gekomen daarvan een onvermijdelijk gevolg zijn", zegt De Block.

“Niet voor herhaling vatbaar”

Voor de minister is het gebruik van deze procedure "niet voor herhaling vatbaar". "Tussenpersonen die geen screening ondergaan, die lijsten mogen afgeven op het kabinet van wie men een visum krijgt, zonder dat er een voorafgaandelijk onderzoek gebeurt door de diensten, dat is vragen om problemen", zegt De Block. “Als je weet dat zo'n visum in bepaalde landen meer waard is dan de lotto winnen, is dat systeem volgens mij ook gedoemd om tot problemen te leiden.”

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt wil dat de Kamercommissie ex-staatssecretaris Francken opnieuw hoort om hem te confronteren met de resultaten van het onderzoek. cdH-Kamerlid Georges Dallemagne zegt dat Francken door het rapport wellicht ontslag had moeten nemen, mocht hij nog staatssecretaris zijn.