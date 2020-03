De Block skypet in VTM NIEUWS en dit is waarom JOLE

20 maart 2020

21u01

Bron: VTM NIEUWS 1

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) was vanavond te gast in VTM NIEUWS. Niet op de gebruikelijke manier in de studio, maar via Skype. De Block besloot om radio- en tv-studio’s voortaan te mijden in de strijd tegen het coronavirus. “Ik heb de rekening eens gemaakt en het aantal mensen waar ik mee in contact kom, is veel te veel. Ik geef de raad om afstand te houden en contacten te beperken, dus ik ga mij daar nu zelf ook aan houden”, zegt ze.