De Block scherpt de verwachtingen aan: “Maandag is het alles of niks voor Magnette” TT

04 december 2019

10u48

"We bevinden ons nog altijd in de informatiefase. Maandag zal Paul Magnette naar de koning gaan, die zal beslissen of de tijd rijp is om een formateur aan te duiden. En dan zal het alles of niks zijn." Dat zei minister van Volksgezondheid en Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) vanmorgen op de RTBF-radio.

Komende maandag wordt informateur Paul Magnette (PS) opnieuw bij de koning verwacht voor een verslag van zijn werkzaamheden de voorbije weken. De vraag is of Magnette zal doorduwen met paars-groen en of de koning een formateur zal aanstellen, mogelijk Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. Maar De Block sprak zich vanmorgen niet uit over deze of gene coalitie: “Ik sta open voor alle constructies die de burgers helpen bij wat ze nodig hebben: meer jobs, meer geld voor volksgezondheid, enzovoort. Voor mij telt de inhoud.”

Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever kwaad reageerde op de uitgelekte vergadering van de paars-groene partijen afgelopen zaterdag, noemde ze “overdreven”. “De N-VA heeft zelf gezegd dat ze dertien vergaderingen hebben gehad met de PS ten tijde van het duo Demotte-Bourgeois. Wij hebben daar niets op tegen. Om akkoorden te sluiten, moeten we spreken.”



De Block had ook een boodschap voor CD&V en benadrukte het verschil met die partij: “Wij willen vooruit, vooral op ethische onderwerpen zoals euthanasie en abortus. Tijdens de afgelopen legislatuur weigerde CD&V er zelfs over te spreken in het parlement.”

Gisteren lekte een nieuwe versie van de startnota van informateur Paul Magnette uit, die CD&V en N-VA niet meer gekregen hebben. Behalve enkele nieuwe liberalen accenten vielen in de nota vooral een nieuwe regularisatieronde voor illegale zwartwerkers, en de verplichting voor ziekenhuizen om euthanasie uit te voeren op. Vandaag legt Magnette de partijen zijn langverwachte budgettair kader voor.