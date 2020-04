De Block: “Premier heeft altijd benadrukt dat vermelde data mijlpalen zijn, geen zekerheden. We hopen dat het lukt” ADN

26 april 2020

19u50

Bron: VTM Nieuws 56 Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) benadrukte vanavond aan VTM NIEUWS dat de heropening van de winkels op 11 mei niet in steen gebeiteld staat. “We hopen dat het lukt”, reageerde ze vanuit haar tuin in Merchtem. “ We zitten nu al een paar dagen rond die 200 nieuwe ziekenhuisopnames per dag en we hopen dat dit fors gaat zakken in de volgende dagen. Het aantal mensen op intensieve zorgen gaat ook heel langzaam naar beneden. We verwachten dat die neerwaartse trend zal moeten verdergaan om op 11 mei de winkels te kunnen openen.”



Hoe laag die cijfers dan concreet moeten zijn? “Ik ga daar zeker geen cijfer op plakken”, aldus De Block.



“Er is een groep van experten die daar elke dag over vergadert en de tendensen bekijkt. Er zijn ook nog andere parameters, bijvoorbeeld het aantal nieuwe gevallen dat bij de huisartsen wordt vastgesteld, enzovoort. Er zijn verschillende criteria en we gaan niet beginnen met daar allemaal een cijfer op te beginnen plakken. Ofwel gaan alle parameters in de goede richting, ofwel niet.”

Mijlpalen, geen zekerheden

Die experten vonden 11 mei te vroeg voor een heropening van de winkels. Waarom is er niet naar hen geluisterd?



“Er is altijd gezegd, en de premier heeft dat verschillende keren benadrukt, dat alles voorwaardelijk is. Er zijn mijlpalen gezet en dat zijn nu die data van 4 mei, 11 mei, 18 mei - maar dat zijn geen zekerheden. Dat is waar we denken dat we kunnen naartoe werken. Ze zijn redelijk om te halen, maar dan moeten we nu wel goed de maatregelen blijven volhouden en vermijden dat de opnames in onze ziekenhuizen terug omhoog zouden gaan.”

Het is beter dat ze allemaal gelijk opengaan, omdat we moeten vermijden dat mensen met teveel op één plaats zijn.

Daarnaast was er de vraag ‘kunnen we die heropening van de winkels in verschillende stadia doen?’ Het is echter heel moeilijk om te gaan zeggen ‘die wel’ en ‘die niet’. Het is beter dat ze allemaal gelijk opengaan, omdat we moeten vermijden dat mensen met teveel op één plaats zijn. Er is een goede discussie over geweest, maar we kiezen altijd voor de veiligheid van de mensen.”

De ziekenhuisopnames zijn aldus cruciaal voor het zetten van de volgende stappen. Of De Block gaat laten onderzoeken wie van de opgenomen patiënten uit de woonzorgcentra komt en wie uit het actieve leven?

“De ziekenhuizen moeten ons nu al een groot aantal gegevens doorgeven”, aldus de minister. “Wij kunnen moeilijk aan alle ziekenhuizen elke dag opnieuw gaan vragen ‘vraag het beroep aan de mensen’, ‘vraag of ze in een woonzorgcentrum zitten’, … Dat wordt allemaal wel genoteerd, maar die analyse zal heel moeilijk zijn om elke dag vol te houden.”

Moederdag

Over de kwestie rond het eventueel verzetten van Moederdag, zoals minister Jan Jambon (N-VA) eerder voorstelde, heeft De Block nog het volgende te zeggen: “Dat kan een hele discussie zijn. Er zijn mensen voor en mensen tegen. Maar we moeten echt niet gaan kijken naar wat enkel de bloemenwinkels wel of niet kunnen op Moederdag. Het is dan na 4 mei, dus u zal tegen dan al wel eens een wandeling hebben kunnen doen met uw moeder - met respect voor de afstand. Het contact is belangrijk, bloemen kunnen aan huis geleverd worden. Ik zou vooral kijken naar wat we wel kunnen doen en niet wat er niet kan.”

