De Block over intrekking patent duur kankermedicijn: "Laat het een signaal zijn voor Novartis” HAA

17 december 2019

10u58

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gaat contact opnemen met het Zwitserse bedrijf Novartis om meer uitleg te krijgen over de terugtrekking van een patent op het dure kankermedicijn Kymriah. Ook wil ze meer uitleg over de impact van de beslissing op de prijs voor de behandeling. Daarnaast zal ze de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen aanschrijven met de vraag om dit van nabij op te volgen.

De Block reageert zo op de beslissing van Novartis van eind november om een van zijn patenten op Kymriah, een gentherapie tegen kanker, in te trekken. Die therapie kost de Belgische overheid momenteel bijna 300.000 euro per patiënt. Een veel te hoge prijs volgens de ngo’s Dokters van de Wereld en Public Eye, en dus dienden ze op 3 juli verzet in bij het Europees Octrooibureau.

Nieuwe behandelingen

Omdat er op Kymriah nog andere patenten rusten, zou de ontwikkeling van een biosimilaire versie van de behandeling niet mogelijk zijn, klonk het gisteren al.





Toch is het intrekken van het patent hoopvol nieuws voor kankerpatiënten, zeggen de ngo's. Er wordt verwacht dat er nu sneller initiatief zal genomen worden om op het domein van de bewuste gentherapie nieuwe behandelingen te verkennen, via initiatieven vanuit ziekenhuizen.

Prijsdaling

De Block geeft toe dat de intrekking van een patent niet betekent dat er morgen al alternatieven op de markt zullen komen. Maar van zodra dergelijke alternatieven er wel zijn, daalt doorgaans de prijs van een bepaalde behandeling, zegt ze in een persbericht. "In dat opzicht is het terugtrekken van dit patent zeer belangrijk nieuws", aldus de minister.



De Block zegt "zeer blij" te zijn dat de beslissing gevallen is. "Laat het een signaal zijn voor Novartis, dat met verschillende dossiers negatief in de pers is gekomen. Het toekennen van een patent moet zorgvuldig gebeuren, maar ook bedrijven moeten omzichtig omgaan met het aanvragen en bekomen van patenten voor de bescherming van innovatie. Dat geldt bij uitstek in een sector die met publieke middelen wordt gefinancierd."

“Sterk EU-beleid”

Ook voor de Europese Unie moet dit volgens De Block een signaal zijn, aangezien het toekennen van patenten op Europees niveau wordt geregeld. "Dit is iets dat een sterk EU-beleid vraagt", zegt de minister, die eraan toevoegt dat ze de voorbije legislatuur een prioriteit heeft gemaakt van meer internationale samenwerking rond geneesmiddelen.