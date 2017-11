De Block onderzoekt : zijn gifdampen op vliegtuig beroepsziekte? Jeroen Bossaert

07u18 0 thinkstock Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil een onderzoek naar de invloed van giftige dampen in vliegtuigen op de gezondheid van het personeel. Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's moet bepalen of er sprake kan zijn van een beroepsziekte.

De Block neemt de maatregel nadat een ex-stewardess in onze krant getuigde over medische klachten na een zogenaamd 'fume event'. Dat is een incident waarbij oliedampen via de airco in het vliegtuig stromen. Het is nu aan de experten van het federaal agentschap om na te gaan of er een verband is tussen de klachten en het vrijkomen van giftige gassen in een vliegtuig. Vraag is hoe grondig men dat onderzoek zal voeren. Een gelijkaardig onderzoek in Nederland in 2015 draaide immers op een sisser uit. Dat er nochtans nood is aan een objectief onderzoek, mag blijken uit een nieuwe getuigenis in onze krant. Een stewardess werd met twee collega's naar de spoed gevoerd na het inademen van giftige lucht. Brussels Airlines erkent het incident, maar heeft geen idee wat de oorzaak was.



LEES HET VOLLEDIGE VERHAAL IN HLN+. NOG GEEN ABONNEE? PROEF NU VIER WEKEN GRATIS