De Block: "Nog verschillende pistes om Valentina (5) aan peperduur geneesmiddel te helpen"

15 februari 2019

08u32

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft naar eigen zeggen nog verschillende pistes om de vijfjarige Valentina aan haar peperdure geneesmiddel te helpen. Dat zegt ze in reactie op de beslissing van een Brusselse rechter dat de producent het geneesmiddel voorlopig moet blijven leveren.

De kleine Valentina Grimaldi uit Leefdaal lijdt aan een uiterst zeldzame aandoening en neemt het medicijn Vimizim sinds april vorig jaar, met positieve resultaten. Het werd gratis ter beschikking gesteld door producent BioMarin, maar die liet eind vorig jaar weten daarmee te stoppen. Het geneesmiddel kost honderdduizenden euro's per jaar en wordt niet terugbetaald. “We zijn opnieuw helemaal naar af”, aldus de radeloze ouders.

De overheid was bereid over te gaan tot terugbetaling, maar dan moest de firma een toegeving doen op de prijs en dat gebeurde niet. De advocaat van de familie Grimaldi, Catherine Longeval, legde nu een eenzijdig verzoekschrift neer bij de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, schrijft De Standaard. Die besliste dat het bedrijf Vimizim gratis moet blijven leveren aan Valentina tot er een uitspraak is in kort geding. De familie is boos dat ze zelf een advocaat moest nemen en dat de minister niet naar de rechter trok.



De Block verzekert vanochtend dat er nog volop op het dossier wordt gewerkt. Er zijn volgens haar nog verschillende pistes om tot een oplossing te komen voor het meisje.

