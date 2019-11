De Block: “Nog onvoldoende gegevens na eerste mogelijke vape-dode om definitieve conclusies te trekken” ADN

14 november 2019

16u18

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft haar diensten gevraagd om meer informatie te verzamelen over de precieze omstandigheden van het overlijden van de 18-jarige jongen, die volgens het Nieuwsblad mogelijk de eerste vape-dode is in België. "We hebben op dit moment nog onvoldoende gegevens om definitieve conclusies te trekken", stelt de minister vandaag in een persmededeling.

Het Nieuwsblad schreef vandaag dat de jongen volgens artsen mogelijk stierf door het gebruik van een e-sigaret gevuld met CBD-vloeistof, de niet-psychoactieve stof in cannabis. De papa van slachtoffer Raphaël wil anderen waarschuwen. “Als Raphaël hierdoor gestorven is, hoop ik dat dit andere jongeren kan redden die dit roken”, zei hij vandaag aan VTM Nieuws.

Indien nodig maatregelen

De Block betuigt haar medeleven aan de familie en vrienden van de jongeman, en stelt dat de FOD Volksgezondheid indien nodig de gepaste maatregelen zal nemen.



Ze benadrukt dat de Belgische regelgeving rond elektronische sigaretten erg streng is. "Zo mag bij ons maximum 2 milligram nicotine per milliliter vloeistof in de e-sigaret zitten. Het huidige beleid van onze overheid rond de e-sigaret wordt binnenkort ook geüpdatet op basis van nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad", klinkt het.

Lees ook: Eerste dode door e-sigaret in ons land?

Lees ook: “Stop met vapen, we kennen totaal de risico’s nog niet”

Eerste resultaten

De Block zegt dat de Belgische regelgeving ook veel strenger is dan die in de Verenigde Staten, waar de laatste tijd sprake was van gezondheidsproblemen en zelfs sterfgevallen door het gebruik van elektronische sigaretten. “Zodra ik op de hoogte was gesteld, heb ik mijn diensten gevraagd de situatie nader te onderzoeken en nauwlettend te blijven volgen”, zegt de minister.

Uit de eerste resultaten blijkt dat in veel gevallen aanzienlijke hoeveelheden illegale stoffen werden toegevoegd.

Bekijk ook: Vader eerste vape-dode: “Hoop dat dit anderen kan redden”