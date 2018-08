De Block neemt maatregelen na panne op elektronisch platform voor apothekers kg

11 augustus 2018

21u10

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kondigt vandaag een reeks maatregelen aan na de storingen op het eHealth-platform. Zo werd een nieuwe website gelanceerd waarop statusupdates worden gegeven over mogelijke incidenten. Gebruikers kunnen via Twitter in 'real time' geïnformeerd worden bij pannes. Er worden ook versneld noodprocedures uitgewerkt om de continuïteit van de dienst te garanderen, staat in een communiqué.

Deze week raakte bekend dat het eHealth-platform, het overheidsplatform dat gebruikt wordt door onder meer artsen en apothekers, regelmatig te kampen heeft met pannes.



Artsenverenigingen Domus Medica en ASGB stuurden hierover zelfs een open brief naar de minister. Ze vroegen "een stabiel en performant systeem", zoniet zouden zorgverleners afhaken om het te gebruiken, klonk het.

Hardwareprobleem

Minister De Block toont vandaag begrip voor de frustraties. Volgens haar lagen geen software- of programmatieproblemen aan de basis van de storingen. "Telkens betrof het een hardwareprobleem en telkens van verschillende aard. Op het vlak van architectuur, nood- en herstelprocedures en regelmatige tests werden reeds belangrijke inspanningen gedaan. De constructeurs en leveranciers van de infrastructuur worden nu actief aangesproken en mee geresponsabiliseerd bij het nemen van verdere maatregelen om het slecht of niet functioneren van het eHealth-platform te verhinderen", beloofde ze.

Er worden ook versneld noodprocedures uitgewerkt om de continuïteit van de diensten te waarborgen. "De maatregelen worden opnieuw kritisch geëvalueerd en waar mogelijk en nodig verder uitgebreid, om de kans op incidenten, de impact van eventuele incidenten en de oplostijd nog verder te verkleinen", klinkt het.

Website

Heel wat gebruikers klaagden ook over een gebrek aan informatie in geval van panne. Daarom lanceert De Block zaterdag een nieuwe website waarop statusinformatie wordt gegeven en toelichting bij bestaande noodprocedures (Status.ehealth.fgov.be). Aan de website is ook een Twitteraccount verbonden die eindgebruikers de mogelijkheid biedt om persoonlijk in real time geïnformeerd te worden bij storingen (@ehealthplatform).

Maar ondanks de technische problemen, blijft de minister overtuigd van het nut van het eHealthplatform. De integratie van nieuwe diensten wordt dan ook voortgezet zoals gepland, zegt ze. "Elke nieuwe dienst wordt reeds voor integratie uitvoerig getest. Deze integratie staat dan ook los van de hardwareproblemen waarvan nu sprake."

Minister De Block volgt de werkzaamheden in elk geval van nabij op.