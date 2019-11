De Block na brand in asielcentrum Bilzen: “Als we hieraan toegeven, is het capituleren. Het centrum gaat open” ADN

17 november 2019

13u16

Bron: Belga 0 Het opvangcentrum voor asielzoekers in Bilzen, waar vorige week brand is gesticht, zal op termijn gewoon opengaan. "Als we hieraan toegeven, is dat capituleren", zei minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) vandaag in "De Zevende Dag" (Eén). Door de brand zal het wel nog een tijdje duren voor het centrum effectief kan opengaan.

Zondagavond stichtten onbekenden brand in het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé aan de Rode Kruislaan in Grote-Spouwen (Bilzen). Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen metershoog door het dak.

In het gebouw zouden over enkele weken 130 asielzoekers worden ondergebracht. Daarvoor moet nu een andere plaats worden gezocht, want er is nog veel werk om het gebouw terug in orde te krijgen. "Het is een utopie te denken dat het dit jaar nog open gaat", zei minister De Block.



Tegenstanders van het asielcentrum zeggen dat de overheid de burgers onvoldoende geïnformeerd heeft over de komst van het asielcentrum. "Er is op geen enkele manier communicatie geweest", zei Annick Ponthier, Kamerlid voor Vlaams Belang uit Bilzen. "Ik heb alle begrip voor de angst en vrees bij de burgers, maar die wordt door sommigen ook gevoed en opgepookt", zei minister De Block.