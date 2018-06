De Block na alcoholadviezen Gezondheidsraad: "Ik wil niet verbieden om te verbieden" ADN

13 juni 2018

14u25

Bron: Belga 3 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) deelt de bezorgdheid van de Hoge Gezondheidsraad over de schadelijke gevolgen van alcohol, maar wil niet "verbieden om te verbieden". "We moeten vooral het problematisch gebruik aanpakken", vindt De Block. Ze belooft haar alcoholplan verder uit te zullen voeren.

De Hoge Gezondheidsraad lanceerde maandag een reeks aanbevelingen in de strijd tegen overdreven alcoholgebruik. Het gaat onder meer over het gratis ter beschikking stellen van water in de horeca en een totaalverbod op reclame.

"Ernstig blijven"

"Ik ben mij zeer goed bewust van de mogelijke nefaste gevolgen van alcohol. Ik ben ze als huisarts vaak genoeg tegengekomen. In mijn beleid zet ik daarom in op de kleine groep Belgen die problematische drinkers zijn. Hen moeten we helpen", reageert De Block. "Maar ik ga niet verbieden om te verbieden, dat haalt nauwelijks iets uit. Niet iedereen die al eens een fles wijn of een pintje koopt in een nachtwinkel is een probleemdrinker of toekomstig alcoholist. We moeten daar ernstig in blijven."

Minderjarigen

Ze herinnert eraan dat ze werk heeft gemaakt van de verscherpte controles op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. De aanpassing van de wetgeving op de verkoop van alcohol wordt ondertussen op regeringsniveau besproken. De liberale politica benadrukt dat het federale niveau zijn verantwoordelijkheid neemt. "Ik vraag aan de deelstaten hetzelfde te doen, bijvoorbeeld op het vlak van preventie bij jongeren."

Waar het hier echt om draait, is de keuze tussen een heuse heksenjacht of het geloof in de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld)

"Oppassen"

"Waar het hier echt om draait, is de keuze tussen een heuse heksenjacht of het geloof in de eigen verantwoordelijkheid van mensen", aldus De Block. "Met extra beperkende maatregelen moeten we goed oppassen. Ze kunnen goedbedoeld zijn maar ze schieten vaak hun doel voorbij. Buitenlandse voorbeelden tonen niet noodzakelijk aan dat strengere regels resulteren in minder alcoholmisbruik."

Geïntegreerd plan

Eerder op de dag had Kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) aangeklaagd dat van de plannen die de minister vorig jaar in mei aankondigde, er nog maar weinig is gerealiseerd. Muylle vond die maatregelen toen overigens ook al te licht. Ze blijft ook aandringen op een geïntegreerd plan, in samenspraak met de gemeenschappen.