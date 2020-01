De Block: “N-VA-voorstel rond innovatieve geneesmiddelen komt neer op cadeau aan farma” SVM

03 januari 2020

17u14

Bron: Belga 3 Het voorstel van N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter om de ‘systeemfout’ bij patiënten met peperdure innovatieve geneesmiddelen weg te werken, komt neer op een groot cadeau aan de farma-industrie. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Patiënten met zeldzame ziektes die een peperduur niet-erkend geneesmiddel nodig hebben -denk aan baby Pia- kunnen in principe gebruikmaken van twee uitzonderingsprocedures. In de praktijk komt het er telkens op neer dat een farmabedrijf het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om toestemming vraagt, waarna de patiënten in aanmerking komen voor een klinische studie en ze het medicijn gratis kunnen krijgen tot de overheid beslist het middel te erkennen en terug te betalen.

Maar er zit een systeemfout in die twee procedures, klaagt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter aan in ‘De Morgen’. Baby Pia kon er bijvoorbeeld geen gebruik van maken omdat er al een alternatief erkend geneesmiddel -dat echter niet dezelfde resultaten biedt- voor haar spierziekte op de markt is.

“Niet zo simpel”

Volgens Depoorter is er een simpele oplossing voor dat probleem. “De beperking dat er geen ander vergund alternatief in de handel mag zijn, moet opgeheven worden”, zegt ze.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is niet overtuigd. "Zo simpel als mevrouw Depoorter het voorstelt, is het helaas niet. Anders hadden we dit al lang opgelost."

Volgens het kabinet-De Block komt het voorstel in feite neer op een groot cadeau aan de farma-industrie omdat de bedrijven zo via een parallel circuit geneesmiddelen zouden kunnen aanbieden terwijl er al minstens één alternatieve behandeling terugbetaald wordt.

"Het enige wat ze daarvoor hoeven te doen, is claimen dat die nieuwe behandeling beter is dan diegene die al op de markt is. Op die manier krijgen ze niet een voet, maar een heel been tussen de deur eens de onderhandelingen met de overheid van start gaan over de officiële terugbetaling." Volgens De Block zou de overheid zo de belangrijkste hefboom om de prijs van geneesmiddelen onder controle te houden uit handen geven.

Heuse medische nood

De minister is wel bereid om te onderzoeken hoe firma's een innovatief geneesmiddel kunnen aanbieden via een medisch noodprogramma terwijl er al een officieel terugbetaald alternatief op de markt is. “Maar dan onder strikte voorwaarden en niet zoals mevrouw Depoorter zegt.”

Zo moet er voor De Block sprake zijn van een heuse medische nood en moet het innovatieve medicijn potentieel veel beter -of veel meer patiënten- kunnen helpen dan de terugbetaalde alternatieven. De farmabedrijven moeten zich dan ook engageren om bij de officiële terugbetalingsprocedure de meerwaarde terug te betalen aan de overheid als de behandeling toch minder goed zou werken dan voorspeld, om te vermijden dat firma's geld verdienen aan een beloofde meerwaarde voor de patiënten die nooit gerealiseerd wordt. Bij een medische noodprocedure is de behandeling voor patiënten gratis, maar betaalt de overheid de bedrijven wel een vergoeding.