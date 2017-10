De Block mag niet besparen in kinderpsychiatrie 09u43

Bron: Belga 1 BELGA Minister van Volksgezondheid Maggie De Block. De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, een orgaan binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid, roept minister van Volksgezondheid Maggie De Block op om niet te besparen in de kinderpsychiatrie. Dat staat in een nieuw advies, zo schrijft De Standaard vandaag.

De minister vroeg het advies na de storm van protest tegen haar beslissing om te snoeien in het personeel voor de dagplaatsen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Coalitiepartners CD&V en N-VA roepen de minister op het advies te volgen.

In het advies staat letterlijk dat De Block in haar koninklijk besluit "alle artikelen moet opheffen met betrekking tot de gefaseerde afbouw in de kinderpsychiatrie" als ze de gelijkschakeling van de financiering wil bekomen.

Het kabinet-De Block had vastgesteld dat de plaatsen in de kinder- en jeugdpsychiatrie al jarenlang voor 200 procent zijn gefinancierd. Met een koninklijk besluit gaf ze de opdracht die dubbele financiering geleidelijk af te bouwen. Door de ingewikkelde constructies in de ziekenhuisfinanciering dreigde dat ertoe te leiden dat er dagplaatsen in het gedrang zouden komen. De Block hield eerst nog rekening met een afbouw van 13 naar 8 personeelsleden per 20 plaatsen voor dagopvang in de algemene ziekenhuizen en naar 10 voor nachtopvang. Nu spreekt het rapport duidelijk over het behouden van 13 personeelsleden voor de aparte dag- en nachtopvang.

"Het advies verwijst de voorgenomen besparing nu naar de vuilnisbak. Het is aan De Block om het onverkort te volgen en uit te voeren", stelt Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V). Ook N-VA-parlementslid Björn Anseeuw benadrukt dat "de tijd van talmen voorbij is. Met dit advies is er nu geen twijfel meer mogelijk."

Desastrueze besparingen

"Het is goed dat N-VA en CD&V eindelijk beseffen hoe desastreus de aangekondigde besparingen van De Block in de kinderpsychiatrie zijn", reageert sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement, Joris Vandenbroucke. "Al maanden klaagt sp.a deze besparingen aan in het Vlaams Parlement en roepen wij de Vlaamse regering op om in het verweer te gaan tegen deze absurde plannen van De Block. Al drie maal legde sp.a een resolutie voor waarin we vragen aan de Vlaamse regering om dit aan te kaarten op het overlegcomité. Deze besparingen gaan immers regelrecht in tegen het Vlaams gezondheidsbeleid dat volgens minister van Welzijn Vandeurzen net méér wil inzetten op geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren. Drie maal hebben CD&V en N-VA deze resolutie weggestemd". Vanmiddag krijgen CD&V en N-VA een vierde kans om de daad bij het woord te voegen door de resolutie van sp.a in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement goed te keuren, aldus Vandenbroucke.

BELGA Joris Joris Vandenbroucke (sp.a).