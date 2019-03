De Block legt laatste hand aan ontradingscampagne voor Palestijnse asielzoekers, Francken spreekt over “schertsvertoning” TT

04 maart 2019

07u54

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) gaat deze maand nog van start met een campagne om Palestijnse asielzoekers af te raden naar ons land te komen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Sinds begin december worden asielzoekers uit de Palestijnse Gazastrook niet langer automatisch erkend als vluchteling nadat er in het najaar plots een opstoot van het aantal aanvragen te merken was. Maar ze blijven wel de grootste groep uitmaken van vluchtelingen die aankloppen voor asiel in ons land. In januari kwamen 426 Palestijnen aankloppen.

Minister van Asiel en Migratie De Block kondigde begin dit jaar al aan dat ze werkte aan een ontradingscampagne voor Palestijnen. Die wordt deze maand nog gelanceerd op een website en een Facebookpagina, weet Het Nieuwsblad. Volgens de kranten van Sudpresse zal de minister Palestijnen duidelijk maken dat wat ze over België horen, niet strookt met de werkelijkheid. Bovendien zal ze ook de focus leggen op de kostprijs van bijvoorbeeld brood, om duidelijk te maken dat het leven in België duur is. De campagne zal in het Frans, Engels en Arabisch worden gevoerd.

De Blocks voorganger Theo Francken (N-VA), spreekt op Twitter over een “schertsvertoning”. “Mijn opvolgster kondigt vandaag stoer aan dat ze de laatste hand legt aan ontradingscampagne voor Palestijnen. Op de dag van mijn ontslag nam ze onze lopende ontradingscampagne voor Palestijnen offline!”