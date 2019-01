De Block kende intussen twee humanitaire visa toe aan kinderen van Belgische Syriëstrijdster lva

22 januari 2019

04u26

Bron: Belga 0 Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) heeft sinds haar aantreden twee humanitaire visa, een document om legaal naar België te reizen, toegekend om twee kinderen te repatriëren van een Belgische IS-strijdster die in een Turkse cel zit. Dat meldt De Tijd dinsdag.

De Block zei in de marge van de visavaudeville rond haar voorganger Theo Francken (N-VA) dat ze sinds haar aantreden twee humanitaire visa heeft afgeleverd. Maar ze wilde niet zeggen voor wie of waarom ze die papieren had toegekend - voorlopig tenminste, om de betrokkenen niet in gevaar te brengen.

De Tijd meldt nu dat de visa zijn afgeleverd op de ambassade in Ankara voor de kinderen van een IS-strijdster. Hun terugkeer is, net als die van de zes kinderen van nog twee IS-vrouwen, opgelegd door een rechter. Humanitaire visa dienen om buitenlanders in oorlogsgebied of in nood een veilige reis naar ons land te bieden. Maar omdat de kinderen geen identiteitsdocumenten hebben, besloot België ook voor hen visa af te leveren om ze uit Turkije te halen.

De N-VA reageert schamper. "Francken ligt onder vuur omdat hij met visa honderden christenen van IS redt. Nu halen we met visa kinderen van IS terug. Wat een farce.”