De Block: "Kans is reëel dat virus binnenkort ook in ons land opduikt” kg

26 januari 2020

19u50

Bron: VTM Nieuws 20 Het nieuwe coronavirus heeft ons land nog niet bereikt, maar mocht dat gebeuren, dan zijn we goed voorbereid. Dat verzekert minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in het VTM Nieuws. “We hebben alle mogelijke maatregelen genomen”, aldus De Block, die toevoegt dat er een “reële kans” is dat het virus binnenkort ook in ons land opduikt.

Voorlopig ontspringt ons land de dans, maar daar kan elk moment verandering in komen, verklaart De Block. “Ik denk dat de kans reëel is dat wij ook in ons land infecties zullen ontdekken. Frankrijk heeft er nu drietal en we weten van een verdacht geval in Berlijn dat nog niet bevestigd is, dus waarom zou dat in België niet kunnen?”

Voorbereid

Maar: ons land is wel goed voorbereid op de komst van het virus, klinkt het ook. “Onze gezondheidsinstanties zijn alert, we hebben protocollen klaar om verdachte gevallen te behandelen en alle huisartsen en ziekenhuizen zijn verwittigd.”



Op Brussels Airport worden er geen extra maatregelen genomen om toekomende passagiers te screenen, maar dat is volgens De Block ook niet nodig. “We volgen de raadgeving van de Wereldgezondheidsorganisatie op. Het is op dit moment niet nodig om daar extra maatregelen te nemen. Zo hebben we geen rechtstreekse vluchten uit de getroffen provincie (Hubei, waar het virus uitbrak in de stad Wuhan, red.)”, luidt het. Er zijn wel vluchten op bijvoorbeeld Peking, maar die passagiers worden in China al gescreend.

Waakzaam

Er vindt tot slot voortdurend internationaal overleg plaats. “En dit keer is China zeer transparant met het doorgeven van informatie”, klinkt het. Bij de SARS-pandemie – het longvirus dat in 2003 ruim 8.000 mensen kon besmetten en 774 dodelijke slachtoffers maakte – werd China verweten te lang informatie achter te houden over de ziekte, waardoor het virus zich snel kon verspreiden.

De Block roept wel op waakzaam te zijn bij koorts, hoest of andere symptomen van griep of luchtwegaandoeningen. In elk geval moet er daarnaast ook een connectie zijn met China. De persoon moet er net geweest zijn, of moet in contact zijn geweest met iemand die er is geweest. “De connectie met China is er in alle antecedenten van de mensen die verdachte symptomen hadden.”