De Block: “Je kan zelfs besmet raken in je eigen tuin als je je niet aan de regels houdt” KVDS

17 juli 2020

09u16 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) roept opnieuw op om de maatregelen rond het coronavirus strikt op te volgen nadat er vrijdag voor de negende keer op rij een stijging in de cijfers waar te nemen was . “Het virus is overal aanwezig”, reageert ze in De ochtend op Radio 1, aan de vooravond van een zomers weekend. “Op het strand, op weg naar de kust of de Ardennen, waar je ook gaat. Je kan zelfs in je eigen tuin besmet raken als je je niet aan de maatregelen houdt.”

Vrijdagochtend raakte bekend dat er gemiddeld 115 besmettingen per dag gerapporteerd worden met het nieuwe coronavirus. Dat is een stijging met 32 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Experts zoals Marc Van Ranst spreken van het begin van een tweede coronagolf. Ook De Block vindt dat de cijfers een alarmbel moeten laten afgaan.

Verlengd weekend

“Er is een lichte stijging die zich verderzet”, aldus De Block op Radio 1. “We staan voor een verlengd weekend, maar het virus is nog overal aanwezig. Op het strand, in de trein en overal in de lucht. We moeten echt heel voorzichtig zijn en de maatregelen respecteren. We moeten onze contacten beperken en ons aan de regels houden.”





De Nationale Veiligheidsraad zal volgende week de nieuwe cijfers bespreken en evalueren. “We zullen ze in de gaten houden en kijken of er verstrengingen nodig zijn”, aldus De Block. “Ik ga er niet op vooruitlopen. Maar de voorafgaande vergaderingen zijn al bezig.”

De Block pleit ervoor dat iedereen de inspanningen van de afgelopen maanden volhoudt en de maatregelen blijft respecteren. “Mocht iedereen dat doen, zou het al een enorm verschil maken”, klinkt het. “Je kan zelfs in je eigen tuin besmet raken als je je niet aan de maatregelen houdt.”

