De Block is formeel en legaliseert cannabisolie nooit, ouders Sofie (9) onthutst: "Wij hebben geweend" mvdb

30 mei 2018

12u04

Bron: TV Limburg 1370 Ook twee dagen na de mars voor de legalisering van cannabisolie voor het uitbehandelde epilepsiepatiëntje Sofie Voncken (9), heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) erop gehamerd dat ze dit "nooit" gaat doen, verklaarde ze gisteren in een interview met TV Limburg. De ouders reageren verbijsterd.

Zo'n driehonderd mensen en tv-gezicht Karen Damen trotseerden zondagnamiddag de gietende regen in Maasmechelen om Sofie en haar familie een hart onder de riem te steken. Volgens de minister staat het vast dat cannabisolie (CBD) een "onstabiel product" is "zonder geneeskrachtige werkingen". Ze spreekt zelf van een ronduit "gevaarlijk product". Noch zij, noch haar opvolgers zullen CBD ooit legaliseren.

De cannabisolie die Sofie krijgt toegediend na hevige epilepsieaanvallen, is niet hetzelfde als cannabis voor medicinaal gebruik, benadrukt de minister. "Medicinale cannabis is een uitgezuiverde stof met wél een gekende werking". De Block spreekt ook nog met klem tegen dat ze de ouders zou hebben aangeraden om "maar naar het buitenland te verhuizen".

"Wij hebben geweend", reageert papa Jean-Pierre Voncken ontdaan op het interview. "De Block toont zoveel onmenselijkheid... ze is duidelijk niet goed genoeg geïnformeerd over de werking van cannabisolie. De Block vindt dat het om een onstabiel product gaat, maar legalisering zou net leiden tot een waterdichte controle", luidt het. De ouders die honderden euro's betalen om de olie te laten testen in erkende laboratoria, vinden dat de minister zichzelf tegenspreekt.

De ouders overwegen nu De Block en de Belgische staat voor de rechter te dagen.