De Block haalt nog eens uit naar Francken: “Hij is de straatvechter. Niet ik” LH

17 maart 2019

07u24

Bron: De Zondag 82 Maggie De Block, federaal minister bevoegd voor Volksgezondheid en Migratie, heeft in een interview met De Zondag opnieuw fel uitgehaald naar haar voorganger Theo Francken (N-VA). “Ik vecht geen robbertjes uit. Hij doet dat. Hij is de straatvechter”, zegt ze boos.

De Block stelde eerder deze week in de bevoegde Kamercommissie de resultaten voor van een onderzoek dat ze heeft laten voeren naar de toekenning van de humanitaire visa onder haar voorganger Francken. De Block sprak harde woorden over “een systeem dat gedoemd was om tot problemen te leiden”. Ze haalde daarbij hard uit naar haar voorganger. “Het systeem-Francken is ontspoord. En de misbruiken zijn daar een onvermijdelijk gevolg van.”

In het interview met De Zondag komt ze nog eens terug op de heisa. Volgens De Block is Francken in de fout gegaan bij de uitreiking van de humanitaire visa. “Hij heeft gewerkt met politiek getinte tussenpersonen. Ik vind dat op zijn minst heel bizar. Daarenboven was de administratie van zo goed als niets op de hoogte. Zonder de Pano-reportage over Melikan Kucam zouden we nog steeds van niets weten”, stelt De Block.

Niet transparant

Op de vraag of Open Vld als coalitiepartner niet op de hoogte was, antwoordt ze: “We wisten dat er onder zijn beleid een enorme stijging was van het aantal visa. Maar hij was niet transparant over zijn aanpak. Niemand wist van het bestaan van die tussenpersonen. Hij kon op die manier te werk gaan, omdat dit een discretionaire bevoegdheid is. De minister mag dus alleen beslissen.”

De minister geeft toe dat de heisa haar kwaad maakt. “Ik heb mij de voorbije jaren altijd onthouden van commentaar op zijn beleid. Zo hoort dat ook. Hij was amper een uur vertrokken of hij duwde mij al in de hoek van open grenzen. Hij moest hier niet vertrekken, hè. Hij is zelf gaan lopen. Al van het eerste uur dat ik hier zit, doet hij aan foute framing. Ik zou alle deuren openzetten voor vreemdelingen”, zegt De Block ook nog.

Gezonde mix

De Block toont zich in het interview tevreden met de komst van voormalig VTM-nieuwsanker Lynn Wesenbeek, filosofe Alicja Gescinska en seksuologe Goedele Liekens naar Open Vld. “We hebben nu een gezonde mix van mannen en vrouwen. Vroeger hadden we ook sterke vrouwen, maar die waren minder talrijk. Maar wij zijn geen mannenhaters, hè. We tellen nog steeds veel sterke mannen.”

Zij worden ondersteund door volwassenen en organisaties. Dat sommige scholen leerlingen nu verplichten om te protesteren, dat vind ik niet kunnen De Block over de klimaatbrossers

Tot slot wordt ook haar mening gevraagd over de klimaatbetogingen. “Ik zie een protest dat maanden aanhoudt, maar weinig werkbare voorstellen aanbrengt. Als de politiek dan met een voorstel komt, wordt dat afgeschoten wegens niet goed of niet ambitieus genoeg”, aldus De Block. De Block noemt het engagement van de klimaatbrossers “mooi”, maar stelt ook “dat je daarin niet naïef moet zijn”. “Zij worden ondersteund door volwassenen en organisaties. Dat sommige scholen leerlingen nu verplichten om te protesteren, dat vind ik niet kunnen”, zegt ze nog.