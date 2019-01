De Block gaat niet in op vraag van oma's IS-kinderen om ook moeders te laten overkomen HA

29 januari 2019

18u32

Bron: Belga 0 Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block heeft begrip voor de open brief van elf oma's van IS-kinderen, maar is niet van plan om in te gaan op hun vraag om ook de moeders van de kinderen - hun dochters, dus - te laten overkomen. Ze verwijst naar de beslissing van de regering uit 2017 om wel inspanningen te doen om de kinderen terug naar ons land te halen, maar niet de ouders.

In de open brief, die ook ondertekend is door het team 'Missie Syrië' en de burgercomités 'Breng ze terug', wordt de beslissing van de regering om de kinderen van Belgische IS-leden weg te halen uit de Koerdische vluchtelingenkampen en oorlog in Syrië toegejuicht. "Dit is een diep menselijke en moedige beslissing, die hoop geeft in een samenleving waarin het toenemende opruien tot angst en haat zich zelfs richt tegen deze jonge kinderen."

Maar ze vragen ook aandacht voor de moeders, die minister De Block niet wil laten meekomen. "Hetgeen we nu zo hard hopen, is dat ze naar huis kunnen komen, onze dochters hun verdiende straffen uitzitten en we opnieuw samen een gezin en familie kunnen worden en vooral dat we de gruwel van de voorbije jaren kunnen loslaten en vergeten", schrijven ze.



In de brief wijzen ze ook op de bezorgdheid die (kinder)psychologen, psychotherapeuten en (kinder)artsen uitten om de jonge kinderen van hun moeders te scheiden en ze door ongekende personen naar België te laten overbrengen. De briefschrijvers maken zich ook zorgen over hun toekomst wanneer ze als tieners vernemen dat ze als baby of peuter werden gescheiden van hun moeders, omdat de samenleving hen weigerde weg te halen uit oorlogsgebied.

“Publieke opinie”

De Block zegt begrip te hebben voor de brief en de bezorgdheden die erin worden geuit. "Maar als minister heb ik ook oog voor het leed van de vele slachtoffers van het IS-geweld en de vraag van de publieke opinie om onze samenleving hiertegen te beschermen. Daarom hebben we met de regering eind 2017 een duidelijke lijn afgesproken: jonge kinderen gaan we niet straffen voor de wandaden van hun ouders. Zij hebben niet voor IS gekozen. Daarom willen we inspanningen doen om hen terug naar ons land te halen. We zullen hen hier opvangen en begeleiden, zodat ze kunnen opgroeien tot vrije en zelfstandige mensen.”

“Voor de ouders is de situatie anders. Zij hebben zelf doelbewust beslist om ons land de rug toe te keren en er zelfs tegen te gaan vechten. Meermaals. Daarom vinden we niet dat we verplicht kunnen worden hen ook actief terug te halen", aldus de minister.