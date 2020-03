De Block: “Fietstocht van 50 kilometer verbieden? Laat het ons wat leefbaar houden” SVM

26 maart 2020

21u03

Bron: Belga 98 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block vindt dat mensen kunnen fietsen zover als ze willen zolang ze de nodige afstand houden. "Laat het ons wat leefbaar houden", zei ze vanavond in ‘Het Journaal’ op de VRT. Daarmee zit de Open Vld-politica op hetzelfde spoor als viroloog Marc Van Ranst. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem had eerder gezegd niet uit te sluiten dat de Nationale Veiligheidsraad morgen toch een afstandsbeperking oplegt voor uitstapjes in coronatijden. Een fietstocht van 50 kilometer zou volgens hem niet meer door de beugel kunnen.

"Waar het eigenlijk om gaat, is dat de mensen niet allemaal samen op hetzelfde moment op de dijk moeten gaan fietsen", aldus De Block aan VRT. Wel moeten de regels over de afstand tussen de verschillende mensen in acht worden genomen. "En dan kan je in feite fietsen zover als je wilt. Maar ik begrijp dat de politie dat wil controleren." Ook benadrukte ze dat "wandelen en fietsen gezond is voor de mensen".

“Echt zware gevallen bij de zieken”

Het onderwerp zal morgen ter sprake komen op de Nationale Veiligheidsraad. "Eerst en vooral is er een uiteenzetting en een stand van zaken van de wetenschappers. Dan moeten we zien waar we staan en of de mensen de regels voldoende hebben opgevolgd", aldus de minister van Volksgezondheid. Op dat vlak is het zeer belangrijk om te weten of de sociale contacten met minstens 50 procent afgebouwd zijn.

"Om het virus toch bij zijn nekvel te houden, zoals onze viroloog Steven Van Gucht het zegt, moeten we allemaal een inspanning doen. Anders gaat de snelheid waarmee het virus om zich heen grijpt niet naar beneden en dan komen we in de problemen. De mensen die ziek worden, daar zitten echt zware gevallen bij", aldus nog De Block.

"Maar laat het ons toch ook wat leefbaar houden. In andere landen mag u soms zelfs niet meer de deur uit. Wij willen dat mensen toch nog hun vrijheid hebben om te bewegen, om met de kinderen te gaan wandelen, om een fietstocht te doen.”

Van Ranst: “Aantal kilometers maakt niets uit”

Van Ranst is evenmin gewonnen voor het inperken van het aantal kilometers tijdens een fietstocht. “Dat maakt volgens mij het verschil niet. Als het risico op overdracht niet groter is, moet je zo’n maatregel niet nemen”, zei hij in ‘De Afspraak’.

“Eigenlijk moeten we in deze crisis de virologische leer volgen. Wat kan er niet? Dingen waarbij er gevaar is dat mensen bij elkaar komen en het virus overdragen van de ene op de andere persoon. Het aantal kilometers dat u fietst, maakt op dat vlak niet uit.” Afstand bewaren is belangrijker, aldus de viroloog.

Politie: “Niets in handen om regels te handhaven”

Het zal evenwel de politiek zijn die een beslissing neemt. De Crem sloot niet uit dat de Nationale Veiligheidsraad tijdens een nieuwe bijeenkomst morgen toch een afstandsbeperking oplegt voor uitstapjes in coronatijden.

De voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Nicholas Paelinck, bond deze ochtend de kat de bel aan. Hij vroeg dat de Nationale Veiligheidsraad duidelijkere regels zou opleggen over wandelen, lopen en fietsen. Het advies luidt nu dat alles in de nabijheid van je huis moet gebeuren en dat het niet in groep mag, maar volgens Paelinck is dat te vaag. "Op basis hiervan kan de politie amper de regels handhaven. Als we nu een wielertoerist aantreffen op 50 kilometer van zijn huis, hebben we niets in handen om te zeggen dat het niet mag.”

