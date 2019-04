De Block: ‘Er moet klacht komen tegen arts die nut van vaccineren in twijfel trekt’ Rob Van herck

11 april 2019

12u31

Bron: VTM NIEUWS 27 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vraagt actie van de Orde der artsen tegen de dokter die gisteravond in ons nieuws de zin van een vaccin tegen mazelen in twijfel had getrokken. Die zin staat wetenschappelijk nochtans buiten kijf. “Er moet een klacht komen tegen die man”, zegt ze aan VTM NIEUWS.

Dokter Kris Gaublomme beweerde gisteren in VTM NIEUWS dat het inenten tegen de ziekte de immuniteit verlaagt en zelfs kan leiden tot astma, autisme en gedragsstoornissen. De zin van zo’n vaccin staat wetenschappelijk nochtans buiten kijf. De hele medische wereld, de Orde van Geneesheren en de minister van Volksgezondheid op kop, reageerden verbolgen op wat ze wetenschappelijke nonsens van de man noemen.

“Dit kost levens”

De Block, zelf arts van opleiding, reageert hard. “Die man gaat met zijn theorie levens kosten”, zegt ze. “Elke arts moet zijn patiënt behandelen en begeleiden volgens de stand van de wetenschap. Het nut van vaccinaties is wetenschappelijk bewezen. Alle andere beweringen zijn verzinsels, en een arts onwaardig.”

De Block rekent er dan ook op dat er een klacht wordt ingediend tegen de man. De Orde der artsen laat VTM NIEUWS weten de zaak te bekijken en te behandelen.

Vaccineren is goed, is nodig en redt al decennialang vele levens. Dankzij een doorgedreven vaccinatieprogramma zijn er sinds 1970 in België zo geen gevallen meer van het gevaarlijke polio. Polio is het enige verplichte vaccin, andere vaccins zoals tegen tetanus, rodehond en mazelen zitten in een basispaket dat voor elk kind wordt aangeboden.