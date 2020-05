De Block en zorgsector strijken de plooien glad SVM

20 mei 2020

14u41

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) brengt de twee koninklijke besluiten die onvrede veroorzaken in de zorgsector zaterdag terug naar de Superkern (de kern uitgebreid met de tien partijen die de coronavolmachten steunen; nvdr). Daar zal gevraagd worden om de bewuste teksten 'on hold' te zetten. Dat is deze ochtend overeengekomen tijdens een overleg met de sociale partners in de zorg.

Het personeel in de zorg is al een tijdje misnoegd om twee koninklijke besluiten, die eerder al werden goedgekeurd in de superkern. Eén besluit geeft provinciegouverneurs de mogelijkheid om zorgpersoneel op te vorderen indien nodig, het andere laat zorgkundigen extra taken uitvoeren die normaal gesproken enkel verpleegkundigen mogen doen.

De besluiten kwamen er op vraag van de minister-presidenten van de regio's, die op dat moment geconfronteerd werden met een grote uitbraak van het coronavirus in de woonzorgcentra. Maar de timing van de teksten schoot de bonden in het verkeerde keelgat. De onvrede leidde al tot een stakingsaanzegging in de Waalse en Brusselse gezondheidszorg.

Vaste onderhandelingskalender

Minister De Block zat deze ochtend drie uur lang samen met de sociale partners om een uitweg te zoeken. Die is er nu: De Block zal komende zaterdag verslag uitbrengen op de superkern en voorstellen om stappen te zetten om de betrokken besluiten 'on hold' te zetten. Daarnaast is overeengekomen om het sociaal overleg opnieuw op te starten met een vaste onderhandelingskalender. Daarin zouden dan de meer structurele problemen, zoals de werkomstandigheden in de zorg, de verloning en de aantrekkelijkheid van het beroep, aan bod komen.

De Franstalige nonprofitvakbond CNE reageert tevreden. “Maar het blijft jammer dat we een stakingsaanzegging moesten indienen om gehoord te worden", zegt nationaal secretaris Yves Hellendorff. De vakbond zal "aandachtig opvolgen of de engagementen nageleefd worden" en afhankelijk daarvan beslissen of de stakingsaanzegging ingetrokken wordt.

Vorige zaterdag werd premier Sophie Wilmès (MR)nog ijskoud onthaald in het universitaire ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel. Het personeel keerde haar onder meer de rug toe omdat ze de betutteling beu waren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Daarom zijn verpleegkundigen in onze ziekenhuizen zo verontwaardigd (+)