De Block dient De Wever van antwoord: “Gaan lopen is gemakkelijk, verschrikkelijk wat hij allemaal uit zijn duim zuigt” De Wever hard voor De Block: “We gaan naar 200 asielaanvragen per dag, dit is pure mensensmokkel” Gunter Van Stappen

23 december 2018

18u11

Bron: VTM Nieuws 100 “Dit is laag bij de grond van Bart De Wever”, reageert minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) op de uithaal van de N-VA-voorzitter. Die zei vanmiddag in VTM Nieuwsdat we afstevenen op 200 asielaanvragen per dag, nu De Block en de Raad van State het quotum van 50 aanvragen per dag geschrapt hebben. “Het is makkelijk om te gaan lopen, maar je werk doen met respect voor de wet is moeilijker”, zegt ze aan VTM Nieuws.

De Wever zei vanmiddag in VTM Nieuws dat we richting 200 aanvragen per dag gaan, voornamelijk van mensen uit de Gazastrook. “Zo’n quotum werkt na verloop van tijd afschrikwekkend voor mensen die naar hier willen komen”, verklaarde De Wever. “Ze gaan zeggen: Belgium’s no good. Je geraakt er niet binnen. En dan komen ze ook niet. Maar dat hebben ze nu dus losgelaten. Ik kan u zeggen: vorige donderdag waren er al 170 die zijn binnengelaten, vrijdag 191. Moet een record zijn. We gaan naar 200 per dag.” Volgens De Wever worden Palestijnen op het vliegtuig naar Zuid-Amerika gezet en vliegen ze van daaruit naar België.

De Wever zei nog dat de inperking van het aantal asielaanvragen per dag wel nog volgehouden kan worden, ook al heeft de Raad van State het quotum geschoten.



Bevoegd minister De Block is niet opgezet met de kritiek. “Dit is laag bij de grond van De Wever, ik vind het verschrikkelijk wat hij uit zijn duim zuigt”, zegt ze. Over het quotum zegt de minister dat het onwettig was. “De Raad van State was duidelijk. Je mag geen quotum opleggen. We leven in een rechtstaat, een minister moet de wet respecteren en dat geldt evengoed voor een burgemeester en partijvoorzitter”, sneert ze. “Ik was in 2012 de architecte van de strengere en snelle asielprocedure die nu geldt. Ik zal die dan ook zeker goed bewaken. Maar tot de beslissing over de asielaanvraag is genomen, hebben mensen recht op een degelijke opvang.”

Kerstavond niet op straat doorbrengen

“Ik wil niet dat mensen kerstavond op straat moeten doorbrengen, en al zeker geen gezinnen met kinderen”, zegt De Block nog. “Maar het is niet omdat we ze een warm bed geven, dat we ze ook papieren geven. Alle aanvragen zullen grondig onderzocht worden en wie geen recht heeft op asiel, zal het land ook terug moeten verlaten, desnoods gedwongen.”

“Meneer De Wever zet mij neer als een karikatuur, alsof mensen niet weten wat voor een beleid ik heb gevoerd”, gaat de minister verder. “Maar het is gemakkelijk om van de zaken en van je verantwoordelijkheid te gaan lopen, maar je werk doen met respect voor de wet is veel moeilijker.”

De Block herhaalt ook dat ze een advies heeft gevraagd aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen over het vluchtelingenstatuut van Palestijnen uit Gaza. Op basis van dat advies zal ze een beslissing nemen. Eerder raakte al bekend dat De Block met het idee speelt om de dossiers van reeds erkende vluchtelingen uit die regio te herbekijken en hen mogelijk terug te sturen. Volgens De Wever is dat echter onmogelijk. “Israël neemt hen niet terug”, stelt hij.