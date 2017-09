De Block denkt aan terugbetaling medische apps ESA

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block denkt aan een terugbetaling voor medische apps liet ze vandaag weten.

Gezondheidsapps op de smartphone bleven lange tijd beperkt tot hartslagmeters of slaapmonitors, maar door de technische mogelijkheden worden ze steeds geavanceerder. Zo hebben veel smartphones intussen een ingebouwde chip om de hartslag te meten. De Limburgse start-up FibriCheck, bijvoorbeeld, ontwikkelt nu een app voor de detectie van hartritmestoornissen.



Maggie De Block noemt het een belangrijke technologie, want de stoornissen worden nu vaak toevallig en pas laattijdig opgemerkt. Via het project M-health, waarvoor 3,25 miljoen euro is uitgetrokken, laat de regering ook zelf tests uitvoeren met gezondheidsapps. In december vorig jaar werden 24 proefprojecten geselecteerd, onder meer rond cardiovasculaire aandoeningen en diabetes.



In oktober volgt een eerste tussentijdse evaluatie en in de eerste helft van volgend jaar het eindrapport. Daarnaast werkt De Block aan een wettelijk kader voor de toepassingen. "We zullen op dat moment bekijken of en hoe we dit een plaats kunnen geven binnen het vergoedingsmodel voor zorgverlener", zegt ze.





