De Block: “'Crush the curve', vermijden dat een tweede gigantische golf ons land treft” mvdb

27 juli 2020

17u22

Bron: VTM Nieuws 18 Voor minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is het alle hens aan dek. De nieuwe maatregelen zijn nodig om te vermijden dat “een tweede gigantische golf ons land treft. Crush the curve.” Dat zei ze na afloop van de Nationale Veiligheidsraad aan VTM Nieuws.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De minister benadrukt dat bij het inperken van de sociale bubbel het “om vijf dezelfde mensen gaat gedurende (minstens) vier weken”. “We hebben dit gedaan omdat er veel besmettingen zijn in de sociale en familiale sfeer, bijvoorbeeld bij familiefeesten.”

Op de vraag waarom nu pas is overgaan tot het verkleinen van de contactbubbel en niet vorige week donderdag - ondanks advies van de experten - antwoordde de Open Vld-politica “dat het een andere situatie betrof. We hadden een lager daggemiddelde van het aantal besmettingen en het aantal hospitalisaties steeg toen nog niet. Dat is nu wel het geval. Antwerpen kleurde toen nog niet donkerrood.”

Een eerdere verstrenging was volgens De Block niet “aan de orde omdat er ook vertegenwoordigers waren van provincies met nauwelijks besmette patiënten. De adviezen van de experten waren toen ook niet zo fors als nu omwille van het feit dat het een andere epidemiologische situatie is.”

Iets wat VTM Nieuws-politiek journalist Dirk Van den Bogaert wegwuift en wijst op de adviezen van de experten. “Ik verdedig altijd het compromis dat gevonden is, hetgeen loyaal is aan de collega’s die de beslissingen nemen en die de politieke verantwoordelijkheid dragen”, repliceerde de minister.



“Mensen moeten nu begrijpen dat het noodzakelijk is om heel strenge maatregelen te nemen omwille van de volksgezondheid die terug in gevaar is, omwille van het stijgende aantal besmettingen en hospitalisaties. Dat is nu de realiteit. We kijken niet naar achter, maar naar voor. De exponentiële stijging van de besmettingen moet vertraagd worden. 'Crush the curve’ is het nu en zo verhinderen dat een tweede gigantische golf ons land treft.”

OVERZICHT. Veel kleinere sociale bubbel, aantal aanwezigen op evenementen fors teruggeschroefd: dit heeft Nationale Veiligheidsraad beslist

Experts reageren tevreden: “Sociale lockdown, geen economische”

Terugkerende reizigers

Gevraagd of er nu meer aandacht zal zijn voor de vakantiegangers die terugkeren naar ons land (en mogelijk zo het coronavirus verder verspreiden) antwoordt De Block dat het ministerie van Buitenlandse Zaken “de situatie elke dag opvolgt”. “Ons Passenger Locator Form is nu in vier talen beschikbaar op travel.info-coronavirus.be. Iedereen wie langer dan 48 uur in het buitenland is geweest, moet dit formulier invullen en zeggen waar hij of zij is geweest.”

Concreet zullen volgens de minister Belgische Turken die terugkeren van vakantie in Turkije “verplicht in quarantaine moeten gaan en verplicht een coronatest moeten ondergaan.” “Turkije behoort niet tot de Schengenlanden en is momenteel een rode zone.” Huisartsen in gemeenten met een grote Turkse populatie zullen meer tests kunnen uitvoeren, stelt ze. “We doen alles om de capaciteit op te voeren. Er zijn al veel besmettingen gerapporteerd van mensen uit de Turkse gemeenschap die na terugkomst positief bleken.”