De Block countert kritiek over duurdere antibiotica: “Prijsbeleid maakt deel uit van brede strategie tegen overmatig gebruik” LH

04 april 2019

08u58

Bron: Belga 3 De hogere prijzen voor antibiotica maken deel uit van een brede strategie om het gebruik van antibiotica terug te schroeven. Dat gebruik zit de laatste jaren in dalende lijn, maar we moeten een historische achterstand dichtrijden. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in een reactie op de studie van het christelijk ziekenfonds CM. Ze vindt dat de CM zich laat inschakelen in een "politieke campagne".

Sinds 1 mei 2017 worden antibiotica niet langer vergoed als geneesmiddelen categorie B, maar als categorie C. Minister De Block nam die beslissing om de overconsumptie van antibiotica aan te pakken. Maar volgens een studie van de CM was het gebruik van antibiotica een jaar later amper 1 procent gedaald en waren het de patiënten die voor de prijsstijging moesten opdraaien.

Minister De Block benadrukt dat ze sinds het begin van de legislatuur werk maakt van het verantwoord gebruik van antibiotica. "De inspanningen hebben ook effect: het antibioticagebruik zit de laatste jaren in dalende lijn", al moet de daling voor de minister nog toenemen. Dat herhaalde De Block nog eens in ‘De Ochtend’ op Radio 1. De minister, die achter de maatregel blijft staan, zei ook dat “de arts de beste beslissing voor de patiënt moet nemen”.

Brede strategie

De Block wijst ook op een reeks initiatieven die op til staat. Het gaat om een jaarlijkse sensibiliseringscampagne naar de bevolking en promotie van handhygiëne in ziekenhuizen. Huisartsen krijgen ook individuele feedback over hun voorschrijfgedrag en ze ontvangen aanbevelingen over goede praktijken. Ook wordt gewerkt aan tools om een betere brug te slaan tussen wetenschappelijke richtlijnen en de klinische praktijk. De prijszetting en terugbetalingsvoorwaarden maken ook deel uit van een brede strategie.

“Politieke campagne”

De minister zegt te betreuren "dat de CM zich laat inschakelen in een politieke campagne en roept de CM op samen verder te werken aan de daling die reeds is ingezet", luidt het. "Iedereen moet beseffen dat dit een gezamenlijke strijd is: artsen, ziekenfondsen, overheden en burgers. We nemen samen met leefmilieu en landbouw ook het antibioticagebruik in de veeteelt en bij huisdieren mee in het vizier. Dit moet over de verschillende beleidsdomeinen én over de landsgrenzen heen aangepakt worden".