De Block countert buitenlandse kritiek:"De simplistische manier waarop gegoocheld wordt met statistieken ontgoochelt mij”

Nee, België maakte geen te beste beurt in de coronastatistieken. We leken zelfs het zwaarst getroffen land ter wereld, op basis van het aantal doden per capita. Dat we als enige natie de slachtoffers in woonzorgcentra meetelden, drong in het buitenland nauwelijks door. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is nu in haar pen gekropen om de Belgische aanpak te verdedigen. Niet toevallig verscheen haar opiniestuk op de gezaghebbende nieuwssite Politico. Het blazoen moet immers vooral internationaal opgepoetst worden.