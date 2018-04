De Block beveelt onderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij psychiatrische centrum in Zelzate Redactie

Bron: De Morgen 4 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft de Vlaamse Zorginspectie opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de hoogbeveiligde psychiatrische afdeling Levanta in Zelzate. Dat doet ze na een artikel in De Morgen.

Verschillende anonieme bronnen trokken vandaag in De Morgen aan de alarmbel over het beleid in Levanta, de streng beveiligde forensische eenheid voor geïnterneerde vrouwen in het psychiatrisch centrum Sint Jan-Baptist in Zelzate. Volgens hen worden de rechten van de geïnterneerde vrouwen die daar verblijven massaal geschonden.

Minister De Block heeft beslist de zaak met spoed te laten onderzoeken. De Vlaamse Zorginspectie zal haar rapport dan overmaken aan De Block en haar Vlaamse collega van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Wanneer het rapport er komt, is niet duidelijk, maar volgens de minister "wordt er spoed achter gezet".

Uit cijfers van het centrum zelf blijkt dat er in Levanta vorig jaar 831 afzonderingen waren voor een groep van 18 à 19 vrouwen. Dat zijn er gemiddeld meer dan twee per dag. Ter vergelijking: in FPC Gent, waar 264 geïnterneerde mannen verblijven, waren er datzelfde jaar 146 afzonderingen. Dat zijn er 0,4 per dag voor een bevolking die dertien keer groter is. Ook het aantal agressie-incidenten ligt er hoog.