De Block betreurt paniekzaaierij rond corona: “Het gedram rond crèches en scholen die dicht moeten is overdreven” SVM

03 maart 2020

09u27

Bron: De Tijd 0 In een interview met ‘De Tijd’ heeft minister van Volksgezondheid ­Maggie De Block (Open Vld) haar beklag gedaan over de perceptie die soms gecreëerd wordt. “Ons land is klaar om het coronavirus op te vangen. Maar als ik dat zeg, doen sommigen alsof ik de mensen wat wijsmaak”, klinkt het.

De Block benadrukt dat paniek een slechte raadgever is. Zelfs wie besmet is, hoeft zich niet meteen zorgen te maken. “In 80 procent van de gevallen blijft het beperkt tot maximaal een snotneus. Uit een Chinese studie blijkt dat kinderen onder negen jaar wel het virus kunnen krijgen, maar er niet ziek van worden. Heel het gedram dat de crèches en de scholen dicht moeten, is dus overdreven.”

De minister heeft wel begrip voor die gevoelens. “Er is nu eenmaal veel paniekzaaierij. En dan begint een econoom als Geert Noels nog te tweeten dat we misschien iets verbergen. Ik dacht tot een paar dagen geleden dat hij een slimme mens was. Sommige mensen beginnen blijkbaar te flippen, anderen denken dat ze viroloog zijn en zeggen om het even wat.”

Lees ook: België telt acht ministers van Volksgezondheid om het virus te bestrijden. Zo ziet het complete ‘Team Corona’ eruit (+)